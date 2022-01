Jetzt live: "Schockierende" Debatte um Impfpflicht

Live

FPÖ-Chef Kickl kündigt im Parlament einen Gesetzesbruch an: Er will trotz Impfpflicht ungeimpft bleiben. Grünen-Klubchefin Maurer nennt ihn zynisch. Abgestimmt wird - ausnahmsweise - nicht anonym.

Die türkis-grüne Bundesregierung wird heute, Donnerstag, eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus beschließen. Auch einige Abgeordnete der Neos sowie alle Mandatare der SPÖ werden für den Gesetzesvorschlag votieren, die FPÖ hingegen lehnt die Einführung der Impfpflicht vehement ab. Geleitet wird die Sitzung im Hohen Haus dessen ungeachtet vom Freiheitlichen Norbert Hofer, seines Zeichens Dritter Nationalratspräsident.

Der Livestream ins Hohe Haus:

Als erster Redner war dann auch dessen Nachfolger an der FPÖ-Spitze, Herbert Kickl, am Wort: Er ortete eine „historische Debatte“ über ein „Attentat auf die Bevölkerung“, verübt von der „schlechtesten und kaltherzigsten Regierung, die Österreich je gehabt hat“. Das Gesetz, das von ÖVP und Grünen vorgelegt werde, mache ihn „entsetzt, fassungslos und schockiert“ - ebenso wie vermutlich Millionen weitere Menschen.

Kickl kündigt Gesetzesbruch an

Die Freiheitlichen seien die einzigen, die das erkennen und dagegen mobil machen würden, kritisierte Kickl die anderen beiden Oppositionsparteien, SPÖ und Neos, die sich von ihren Vorsitzenden, Pamela Rendi-Wagner und Beate Meinl-Reisinger „in Geiselhaft" nehmen ließen. Der Hintergrund: Beide hatten angekündigt, für die Impfpflicht votieren zu wollen, konnten aber nicht ausschließen, dass manche ihrer Mandatare anders agieren. Sicher war sich hingegen Kickl, dass die Impfpflicht Österreichs Weg in den Totalitarismus markiere, denn mit ihr würden die Bürgerinnen und Bürger zu „Knechten und Leibeigenen downgegradet“. Insofern sei er stolz, Parteiobmann jener Fraktion zu sein, die „bei diesem Irrsinn nicht mitmacht“.

Die Regierung wolle, beginnend mit den 18-Jährigen „bis zur Uroma alle in die Nadel treiben“, fasste Kickl den Gesetzesvorschlag zusammen. Und kündigte einen Gesetzesbruch an: Er werde auch nach dem 1. Februar - jenem Tag, an dem die Impfpflicht in Kraft trete wird - ungeimpft bleiben, sagte er.

Maurer: „Schämen Sie sich!“

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) versuchte dagegen zu halten: „Alle Evidenz spricht dafür, dass alle in Österreich erhältlichen Präparate sicher sind", betonte er. Und fügte hinzu: „Ich appelliere an jede Bürgerin und jeden Bürger, Impfmythen zu hinterfragen.“ Noch deutlichere Worte fand Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer. Sie prangerte Kickls Verhalten als „letztklassig und zynisch“ an. Studien zeigten eindeutig, dass die Impfung als sicher und wirksam einzustufen sei. Wer das - noch dazu im Hohen Haus - leugne, könne nicht ernst genommen werden, befand sie. Und richtete den blauen Abgeordneten aus: „Schämen Sie sich!“

Tatsächlich sei die geplante Impfpflicht „der Weg aus dieser Pandemie", meinte Maurer. Nur mit einer höheren Impfquote könnten weitere Lockdowns verhindern und die Rückkehr zur gewohnten Normalität gewährleistet werden. Zugleich räumte sie ein, dass die Grünen auf eine höhere, freiwillige Impfbereitschaft gehofft hatten. Da diese aber nicht gegeben sei, müsse man nun zu dem Beschluss dieses „sehr guten“ Gesetzes greifen.

Grüne fehlt bei (namentlicher) Abstimmung

Wer diesem heute zustimmt bzw. dagegen stimmt, wird übrigens namentlich festgehalten werden: Die FPÖ hat einen entsprechenden Antrag gestellt und die dafür nötigen 20 Abgeordneten gestellt. Das bedeutet: Jeder Abgeordnete wird einzeln aufgerufen, nach vorne gehen und einen personalisierten Stimmzettel in eine Urne werfen. Und noch etwas steht schon jetzt fest: Die grüne Abgeordnete Ewa Ernst-Dziedzic wird nicht votieren, sie ist der Sitzung aus Protest ferngeblieben. Die Abstimmung dürfte gegen 18 Uhr stattfinden.

Zuvor war freilich noch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Wort: Die „verpflichtende Schutzimpfung“ sei nur deshalb nötig geworden, weil Türkis-Grün verabsäumt habe, ausreichend Menschen zum freiwilligen Stich zu bewegen, kritisierte sie. Insofern sei das Gesetz als „Notausgang“ aus der ständigen Beschneidung der Freiheits- und Grundrechte zu verstehen, meint Rendi-Wagner. Und als Vorsorge gegen mögliche weitere Variante des Virus: „Solange wir es nicht wissen, ist es unsere Verantwortung auf Nummer Sicher zu gehen.“

Seit 14 Uhr wird die Impfpflicht debattiert. Der Artikel wird laufend aktualisiert.

Was wird beschlossen? Der Plan von ÖVP und Grünen sieht vor, dass die Covid-Schutzimpfung ab Februar für alle Personen ab 18 Jahren mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Österreich verpflichtend wird. Ausnahmen gibt es für Schwangere und all jene, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können sowie für Genesene (bis sechs Monate nach der Genesung).

Kontrolliert wird der Impfstatus künftig von den Beamtinnen und Beamten der Polizei, ab Mitte März können sie auch Strafen ausgeben, sollte kein Nachweis vorgelegt werden können. Der Strafrahmen reicht von 600 bis 3600 Euro. Wer die Impfung innerhalb von zwei Wochen nach einer Kontrolle nachholt, muss keine Buße berappen.

(hell)