Teurer Fehler mit Kindergeld-Index

AFP via Getty Images

Wer in Österreich arbeitet, aber Kinder in einem anderen EU-Land hat, dem wurden seit 2019 Familienleistungen gekürzt

Das Prestigeprojekt von Türkis-Blau, Familienleistungen für Arbeitskräfte aus ärmeren EU-Ländern zu kürzen, wird den Staat nachträglich teuer zu stehen kommen.

Neben den starken Belastungen des Budgets durch Corona-Maßnahmen muss Österreich aller Voraussicht nach auch noch für eine Fehleinschätzung der türkis-blauen Regierung weitere Mittel bereitstellen: Entscheidet der Europäische Gerichtshof (EuGH) so, wie es dessen Generalanwalt am Donnerstag empfohlen hat, dann drohen Rückzahlungen von insgesamt mehreren Hundert Millionen Euro an Arbeitskräfte aus anderen EU-Staaten, denen zu Unrecht seit drei Jahren Sozialleistungen für ihre Kinder gekürzt wurden.

Trotz Warnungen von Rechtsexperten und der EU-Kommission hatten der damalige ÖVP-Bundeskanzler, Sebastian Kurz, und sein FPÖ-Vizekanzler, Heinz-Christian Strache, eine Indexierung der Familienleistungen für Arbeitskräfte aus anderen EU-Staaten, deren Kinder im Heimatland leben, gesetzlich verankern lassen. Das ab 1. Jänner 2019 gültige Gesetz traf vor allem Arbeitskräfte aus Ost- und Südosteuropa hart. Sie verloren bis zur Hälfte ihrer Familienleistungen. Die Indexierung wirkte nicht nur auf das Kindergeld, sondern etwa auch auf Steuererleichterungen wie den Familienbonus oder den Alleinerzieherabsetzbetrag. Argumentiert wurde dies von der Regierung mit den geringeren Lebenserhaltungskosten in diesen Ländern und mit der Möglichkeit, durch diese Neuverteilung in Österreich lebende Familien stärker zu unterstützten.