Durchbruch der Valneva Aktie?

Valneva platziert sich als Omikron-Gewinner. Studien belegen eine hohe Wirksamkeit, und die Aktie reagiert explosionsartig. Wie nachhaltig sind Impfstoffaktien?

Wien. Die Valneva Aktie hat einen aufregenden Tag hinter sich: binnen 24 Stunden stiegen sie um fast 30 Prozent auf rund 17 Euro. Am Mittwoch waren Studien veröffentlicht worden, laut derer der Totimpfstoff VLA2001 von dem französisch-österreichischen Unternehmen Valneva einen außerordentlich hohen Schutz gegen die Virusvariante Omikron beinhaltet. Die plötzliche explosionsartige Beliebtheit bei Anlegern ist somit einfach erklärt, das Papier bleibt aber dennoch hochspekulativ.

„Der Impfstoff enthält schon abgetötetes SARS-CoV-2, das die Krankheit nicht auslösen kann und zwei Adjuvantien, also Stoffe, die die Immunreaktion auf den Impfstoff verstärken“, erklärt die EMA die Wirkung des Stoffes. „Wenn eine Person den Impfstoff erhält, erkennt ihr Immunsystem das inaktivierte Virus als fremd und bildet Antikörper dagegen. Wenn die geimpfte Person später mit SARS-CoV-2 in Kontakt kommt, erkennt das Immunsystem das Virus und ist bereit, es abzuwehren.“ Aus Sicht der pandemiegeplagten Bevölkerung sind diese Ergebnisse zwar wünschenswert, aber als Anleger sollte man sich dennoch nicht zu früh freuen. Solche extremen Kursbewegungen auf Basis kleiner Studien haben einen sehr spekulativen Charakter und können schnell wieder in sich zusammensacken.