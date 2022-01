Der Kyrgios-Effekt: Sind Show und Erfolg miteinander vereinbar?

Spielertypen wie Nick Kyrgios unterhalten, große Siege bleiben ihnen aber meist verwehrt.

Nick Kyrgios hatte die Erwartungen in jeder Hinsicht erfüllt. Der Australier unterhielt das Publikum in der Rod Laver Arena mit Zauberschlägen, etwa Aufschlägen von unten oder Passierbällen durch die Beine. Er legte sich mit dem Schiedsrichter Carlos Bernardes sowie einzelnen Zuschauern an, weil diese ihn in seiner Konzentration vor dem Aufschlag gestört haben sollen.

Und Kyrgios verlor trotz sehr ansprechender Leistung das Zweitrundenduell mit Daniil Medvedev 6:7, 4:6, 6:4, 2:6. Einen Sieg des Enfant terrible gegen den bestgereihten Spieler der Australian Open hatte ohnehin niemand erwartet.