Österreichs Arbeitsmarkt kam gut durch die Coronakrise

In der großen Perspektive erholte sich der Arbeitsmarkt rasch und gut. Manche Gruppen traf die Krise deutlich härter als andere.

Man kann getrost von einem fulminanten Comeback der österreichischen Wirtschaft nach der Coronakrise sprechen. Das führte voriges Jahr auch zu einer äußerst guten Entwicklung auf dem österreichischen Arbeitsmarkt. Noch im Frühling 2021 erwarteten Experten, dass die Beschäftigung erst heuer wieder das Vorkrisenniveau erreicht. „Tatsächlich wurde im Jahresdurchschnitt 2021 das Vorkrisenniveau bereits übertroffen“, heißt es in einer Analyse des Wifo. Einige Branchen erholten sich rasch, andere weniger. Auch bei den Beschäftigten gibt es große Unterschiede. Die Krise belastete vor allem Menschen, die sich schon vorher schwertaten: Arbeiter, Niedrigqualifizierte und Geringverdiener, Ausländer, Langzeitarbeitslose. Wie ist die Lage und wie geht es weiter? Ein Überblick.

Arbeiter besonders betroffen

Von Beginn an hatte die Pandemie stärkere Beschäftigungseinbußen für Arbeiter zur Folge als für Angestellte und Beamte. Das lag hauptsächlich daran, dass Arbeiter öfter in Branchen beschäftigt sind, die von den pandemiebedingten Einschränkungen stark betroffen waren – etwa im Tourismus und in der Gastronomie. Aber auch die kürzeren Kündigungsfristen für Arbeiter spielten eine Rolle. Zu Beginn zumindest, die Kündigungsfristen wurden nämlich mittlerweile an jene der Angestellten angepasst. Im Vorjahr erholte sich die Beschäftigung der Arbeiter, sie liegt aber immer noch um drei Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Anders bei Angestellten und Beamten: Die Beschäftigung ist heute mit plus 2,5 Prozent deutlich höher als vor der Pandemie.