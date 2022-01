Chris Hemsworth auf der Donauplatte

Die Fortsetzung von „Tyler Rake: Extraction“ mit Chris Hemsworth als australischem Söldner wird rund um den DC-Tower gedreht. Helikopter-Szenen und Explosionen inklusive.

Die Wiener Donauplatte wird Drehort für einen Action-Blockbuster. „Extraction 2“, die Fortsetzung der Abenteuer des australischen Söldners Tyler Rake, gespielt von Chris Hemsworth, wird auch in Wien spielen. Netflix hatte den ersten Teil im Frühjahr 2020 bereits als größte Filmpremiere auf der Streamingplattform gefeiert – mit rund 90 Millionen Haushalten, die den Film in den ersten vier Wochen sehen sollten. Wenig verwunderlich, dass nun ein zweiter Teil folgen wird.

Darsteller und Crew im „Tech Gate“

Im Mittelpunkt steht dabei unter anderem der DC Tower, gedreht wird aber auch auf dem Gelände der Strabag und auf dem unterirdischen Kreisverkehr, so wie auch beim „Tech Gate Vienna“, das auch Darsteller und Crew beherbergen soll – Maske, Catering und der Bereich für Komparsen bekommen dort ein eigenes Stockwerk. Die internationale Filmcrew soll um den 25. Jänner in Wien ankommen, gedreht werden soll ab dem 30. Jänner, die Arbeiten sollen maximal bis 15. Februar laufen.

In dieser Zeit kommt es auf der Donauplatte immer wieder zu Behinderungen. Die Strabag etwa hat ihre Mitarbeiter bereits informiert, dass es zu Verzögerungen kommen kann – der Zugang zu den Büros bleibe aber immer möglich. Die Wochenzeitung „Falter“ berichtete auch, dass während der Dreharbeiten einige Geschäfte gegen Entschädigung temporär zusperren. Und dass Eltern mit Nachwuchs im Kindergarten Donaucity 120 Euro pro Tag angeboten bekommen haben, ihre Kinder anderswo zu betreuen.

Geplant sind jedenfalls diverse Pyroeffekte und Explosionen, auch eine Szene mit einem Helikopter soll gedreht werden – gesteuert vom bekannten Hollywood-Piloten Fred North. Schon im Herbst hatte Hauptdarsteller Hemsworth angekündigt: „Wenn Sie dachten, unser erster Film wäre bis zum Äußersten gegangen, warten Sie ab, was Sam (Hargrave, Regisseur, Anm.) und ich für die Fortsetzung geplant haben.“