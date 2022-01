„Das war eine bewaffnete Aggression gegen Kasachstan“

Spur der Verwüstung. Ausgebrannte Büros des TV-Senders Mir TV in Almaty.

Der kasachische Außenminister Tileuberdi macht „Islamisten“ für die jüngsten Unruhen verantwortlich. Von einem Konflikt innerhalb der herrschenden Elite will er nichts wissen.

Es sind aufwühlende Bilder, untermalt mit dramatischer Musik: Sie zeigen, wie Männer mit Knüppeln auf einen Polizisten einschlagen, der schon auf dem Boden liegt. Sie zeigen Verletzte, einen Toten und abgefackelte Regierungsgebäude. Zusammengeschnitten wurde das Video von der Pressestelle des kasachischen Außenamts – unter Verwendung von Material aus dem Internet, das „die Terroristen selbst gedreht haben“, wie man in der kasachischen Botschaft in Wien beteuert.

Dort wurde das Video am Donnerstag österreichischen Journalisten vorgeführt, zu Beginn eines Treffens mit Kasachstans Außenminister und Vizepremier, Mukhtar Tileuberdi.