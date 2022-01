Auf dem Zentralfriedhof entsteht Wiens drittgrößtes Bürger-Solarkraftwerk – auf einem Gelände weit abseits von Grabstätten. Kunden der Wiener Friedhöfe bekommen ein Vorkaufsrecht.

Wien. Ein Kraftwerk auf Österreichs größtem Friedhof – das klingt nach einer recht schrägen Kombination. Doch noch in diesem Frühjahr soll ein solches auf dem Wiener Zentralfriedhof tatsächlich in Betrieb gehen. Und ganz so absurd, wie die Idee auf den ersten Blick erscheint, ist es dann doch nicht.