Michael Ludwig will vom Betonierer-Image weg

Der Wiener Bürgermeister will den Lobau-Streit vergessen machen und plant eine große Klimaoffensive.

Formulieren wir so: Stadträtin Ulli Sima war schon besser bei ihrem Chef angeschrieben. Bei Michael Häupl, der die frühere Grüne 2004 aus dem Nationalrat in das Rathaus geholt hatte, sowieso. Aber auch unter ihrem aktuellen Boss, dem Wiener Bürgermeister, Michael Ludwig, hat sie schon bessere Zeiten erlebt.

Jetzt meinen manche, dass ihre Tage in der Stadtregierung gezählt sind. Die 53-jährige gebürtige Kärntnerin ist dort mittlerweile ohnedies die am längsten Dienende, sogar länger als Michael Ludwig. In der Wiener SPÖ wird ihr angekreidet, daran gescheitert zu sein, den Konflikt um den Bau des Lobau-Tunnels zu deeskalieren.