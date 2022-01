28.582 Neuinfektionen laut Rohdaten, keine finalen Zahlen in Sicht

Am Freitagmorgen wurden über 28.000 Corona-Neuinfektionen aus dem EMS gemeldet. Die Zahlen sind noch nicht bereinigt, seit Mittwoch stehen aber keine Bundesländermeldungen mehr zur Verfügung.

Laut Rohdaten des Epidemiologischen Meldesystems EMS sind am Freitag innerhalb von 24 Stunden weit über 20.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Um 8 Uhr wurden 28.582 Fälle ausgewiesen, dieser Wert ist jedoch nicht um etwaige Fehler bereinigt. Am Vortag waren erstmals seit Pandemiebeginn keine endgültigen Daten veröffentlicht worden. Das Gesundheitsministerium hatte auf Verzögerungen wegen der hohen Fallzahlen und der Komplexität der Auswertung verwiesen.

Mit anhaltenden Problemen bei Bereinigung zu rechnen

Nach Daten des EMS waren von Mittwoch auf (gestrigen) Donnerstag 25.592 Neuinfektionen eingemeldet worden. Mit anhaltenden Problemen bei der Datenbereinigung sei auch in den kommenden Tagen zu rechnen, hieß es am Vortag aus dem Büro von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Alle Einmeldesysteme - also auch das EMS - würden jedoch uneingeschränkt und ohne Störungen laufen.

Bei den im EMS veröffentlichten Zahlen handelt es sich noch um Rohdaten. Die verlässlicheren, weil um bereinigten Infektionsmeldungen des Krisenstabs von Regierung und Bundesländern stehen nun seit Mittwoch vorerst nicht mehr zur Verfügung. Im Schnitt der letzten sieben Tage waren die im EMS eingemeldeten Infektionszahlen um gut 900 Fälle höher als in der Meldung des Krisenstabes. Die stärkste Abweichung gab es am Mittwoch, als die EMS-Morgenmeldung 31.070 Neuinfektionen enthielt, in den bereinigten Zahlen waren es dann 27.677 - der offizielle Tageshöchstwert in Österreich seit Beginn der Pandemie.

Weiterhin keine Bundesländerzahlen

Am gestrigen Donnerstag wurden zum zweiten Mal keine finalen Corona-Zahlen aus den Bundesländern veröffentlicht. Der Grund war eine nicht abgeschlossene Datenbereinigung, hieß es. Die Erstmeldung aus dem EMS lag bei 25.592 Neuinfektionen, dabei handelt es sich jedoch um Rohdaten. Normalerweise werden diese Zahlen anschließend noch korrigiert – das bedeutet, dass bedeutet, dass eventuelle Falschmeldungen oder Dopplungen noch nicht entfernt wurden. Diese Erstmeldung liegt daher naturgemäß meist höher, als die finale Zählung.

Kurz vor 18 Uhr gab das Gesundheitsministerium gestern bekannt: „Aufgrund nicht abgeschlossener Datenbereinigung können heute keine finalen Bundesländerzahlen veröffentlicht werden. Tagesaktuelle Fallzahlen entnehmen Sie bitte dem EMS Auszug von 8 Uhr. Die bereinigten Daten werden ehest möglich veröffentlicht.“

In den zwei Jahren der Pandemie ist es in Österreich erst einmal vorgekommen, dass keine finalen Zahlen am Ende des Tages geliefert werden konnten. Am 12. Dezember 2021 konnte ebenfalls keine Bundesländermeldung veröffentlicht werden, weil die Zahlen aus Wien und Kärnten am Ende des Tages noch immer ausständig waren.

(APA/red.)