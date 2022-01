"Die Presse" zum Hören: Nennen wir sie Lucy

Fritz Riffer

Geboren 1960 in Hollabrunn, aufgewachsen in Retz. Studium der Medizin in Wien, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapeut.

Seit drei Jahrzehnten ist Fritz Riffer in verschiedenen sozial psychiatrischen Leitungsfunktionen tätig, derzeit ist er Ärztlicher Direktor des psychosomatischen Zentrums Waldviertel -Universitätsklinik Eggenburg.