Karin Zumtobel-Chammah: Emotion und Verantwortung

Erfahrungen inner- und außerhalb des Unternehmens seien ein gute Basis für ihre Arbeit als Aufsichtsratsvorsitzende des Licht- und Beleuchtungsspezialisten, sagt Zumtobel-Chammah.

Grundsätzlich sei da kein Unterschied zwischen einem Aufsichtsratsmandat in einem Familienunternehmen und einer gewöhnlichen Aktiengesellschaft. „Man ist kontrollierend, überwachend tätig, arbeitet strategisch, ist Sparringpartner des Managements“, sagt Karin Zumtobel-Chammah. Seit 2019 ist sie Mitglied des Aufsichtsrats der Zumtobel Group AG, seit dem Vorjahr dessen Vorsitzende.

1996 war sie nach beruflichen Stationen bei Banken in das Unternehmen ihrer Familie gewechselt und zuletzt als Head of Art & Culture tätig. Diese Funktion übernahm mit ihrem Einzug in den Aufsichtsrat ihre Schwester. Es sei ein Herzensanliegen des Hauses, mit der Kunst- und Designwelt Kontakt zu halten. Mit dem jährlichen Jahresbericht wird auch ein künstlerisches Meisterwerk präsentiert.