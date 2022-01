Nachhaltigkeit währt am längsten

(c) Getty Images (Daniel Balakov)

Der Arbeitsmarkt färbt sich grün. Investitionen in nachhaltige Unternehmen gewinnen an Bedeutung und so auch grüne Geschäftsideen.

Den Trend zu Nachhaltigkeit bestätigt der von Impact House, Rendit, tech2impact und der Greentech Alliance vorgelegte Bericht "Sustainability for Tech“. Im Bereich der Technologie- und Digitalisierungsbrache sei Nachhaltigkeit für europäische Investoren ein wesentliches Investitionskriterium: 80 Prozent der Befragten geben an, dass Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil der Geschäftsstrategie sein sollte. 68 Prozent sind sich einig, dass Nachhaltigkeit die Attraktivität eines Unternehmens für Investitionen erhöht.

Die Gründerin von Impact House, Kristine Nagle, ist der Überzeugung, dass dieser Trend der einzige Weg sei, um die Klimaziele bis 2050 zu erreichen: "Viele Investoren sehen Nachhaltigkeit als eine Chance. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Ergebnissen des Berichts und ist der einzige realistische Weg, um Klimaneutralität zu erreichen“, beschreibt sie.

Der Bericht verdeutlicht, dass Unternehmen aktiv nach Unterstützung suchen, um zwischen Nachhaltigkeit und Greenwashing zu unterscheiden: Kriterien der „Environmental Social Governance“ (ESG) und „Sustainable Development Goals“ (SDG) würden dabei helfen, nachhaltig wirtschaftende Unternehmen von anderen zu unterscheiden. Neben grünen Versprechungen werde der Fokus nun auf Skalierbarkeit, Operationalisierung und quantitative Analysen gelegt. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass Tech-Investoren bei ihren zukünftigen Investitionen auf messbare Faktoren setzen.

Nachhaltigkeit als fixer Bestandteil neuer Geschäftsideen

Die persönliche Betroffenheit sei ausschlaggebend: 74 Prozent der befragten Investoren gaben als Hauptgrund für Investitionen in nachhaltige Unternehmen die persönliche Perplexität und Vorlieben an. 20 Prozent der Anleger wollen in Zukunft mindestens die Hälfte der Investitionen nachhaltiger gestalten und beinahe die Hälfte der Befragten unterstützen nachhaltige Unternehmen künftig mit mehr als 90 Prozent ihrer Gesamtinvestitionen.

"Nachhaltigkeit wird als Bestandteil einer Geschäftsidee längst nicht mehr belächelt. Ganz im Gegenteil: Viele Investoren sehen Nachhaltigkeit als eine Chance“, erklärt Nagle.