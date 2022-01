Norwegen lädt Taliban zu Afghanistan-Gesprächen ein

Es wäre das erste Mal seit ihrer Machtübernahme, dass die militanten Islamisten eine Delegation ins Ausland schicken. "Dies ist keine Legitimation oder Anerkennung der Taliban", erklärte die norwegische Außenministerin.

Norwegen hat die militant-islamistischen Taliban zu Gesprächen über die Situation in Afghanistan eingeladen. Sie sollen von Sonntag bis Dienstag in Oslo stattfinden, wie die norwegische Regierung am Freitag mitteilte. Ein Sprecher der Taliban bestätigte die Teilnahme der Islamisten auf Twitter. Eine hochrangige Delegation unter der Leitung des amtierenden Außenministers Amir Khan Muttaqi werde nach Oslo reisen.

In der norwegischen Hauptstadt sollen die Taliban Vertreter Norwegens und der internationalen Gemeinschaft treffen, auch Zusammenkünfte zwischen der Delegation und anderen Afghanen sind geplant, darunter Frauen, Journalisten und Menschenrechtler.

Norwegischen Medien zufolge wäre es das erste Mal, dass die Taliban seit der Machtergreifung im vergangenen Jahr eine Delegation zu Verhandlungen in ein westliches Land schicken. Auch deutsche Vertreter und EU-Gesandte sollen nach Informationen der Zeitung "Verdens Gang" dabei sein.

Norwegen trat immer wieder als Vermittler auf

"Dies ist keine Legitimation oder Anerkennung der Taliban", erklärte die norwegische Außenministerin Anniken Huitfeldt. Man müsse jedoch mit denjenigen sprechen, die Afghanistan in der Praxis regierten. Die politische Situation dürfe nicht zu einer noch schlimmeren humanitären Katastrophe führen. Norwegen geht es bei den Gesprächen laut Huitfeldt insbesondere um die Schulbildung von Mädchen und Menschenrechte wie beispielsweise die Teilhabe von Frauen an der Gesellschaft.

Norwegen ist in der Vergangenheit immer wieder als Vermittler bei Konflikten in anderen Ländern aufgetreten, zuletzt unter anderem bei demjenigen in Venezuela. Auch mit den Taliban steht das skandinavische Nicht-EU-Land seit Jahren im Dialog. Eine norwegische Delegation reise in dieser Woche für Gespräche über die schwierige humanitäre Lage in Afghanistan nach Kabul.

(APA/dpa)