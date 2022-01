Golf: Nur Wiesberger übersteht Cut in Abu Dhabi

Starker Wind sorgte am Freitag für hohe Runden, für Matthias Schwab und Lukas Nemecz fielen sie zu hoch aus.

Bei schwierigsten Windverhältnissen qualifizierte sich Bernd Wiesberger beim Abu Dhabi Championship mit einer 77er-Runde (fünf über Par) und dem Gesamtscore von 146 Schlägen (+2) fürs Wochenende. Den Cut verpassten Lukas Nemecz und Matthias Schwab (je +5).

"Die Windverhältnisse waren heute vom ersten Loch weg sehr schwierig. Ich konnte mich während der gesamten Runde nicht darauf einstellen", sagte Schwab. "Es fehlt mir bei diesen Bedingungen auch die nötige Spielpraxis. Ab morgen werde ich mich in Dubai auf das nächste Turnier vorbereiten." Die stärkste Runde spielte wie bereits am Donnerstag der Schotte Scott Jamieson mit sieben unter Par. Wegen Dunkelheit brachten allerdings nicht alle Akteure ihre Runde zu Ende, einige schließen sie erst am Samstag ab.

(APA)