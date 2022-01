Neue Alternativen zu Experimenten an Tieren

Obwohl die Möglichkeiten zur Vermeidung von Tierversuchen immer besser werden, nimmt die Zahl der Versuchstiere kaum ab. Heimische Forschungsteams zeigen, wie man Tierleid verringern und Menschen helfen kann.

Im Tierversuch erfolgreich: mRNA-Impfung gegen Aids.“ Diese Meldung, kurz vor Weihnachten, zeigt einmal mehr, dass die Anwendung von neuen Arzneien und Techniken auch heute noch an echten Lebewesen erprobt wird, bevor man damit „in den Menschen“ geht. Und das, obwohl es längst zahlreiche Möglichkeiten gibt, Tierversuche zu vermeiden. Nicht nur Tierschutzorganisationen kämpfen für deren Abschaffung – vielen Menschen bereitet der Gedanke an die leidenden Tiere Unbehagen. Die EU-Kommission führt nun eine statistische Datenbank, mit der sich jeder über die Verwendung von Tieren in der EU informieren kann (Animals used for scientific purposes).



Da ein endgültiges Aus der Experimente bis dato nicht möglich ist, fokussieren viele darauf, diese bestmöglich zu verringern. Die Wissenschaft gibt das 3-R-Prinzip vor: Replace (Tierversuche vollständig ersetzen), Reduce (Zahl der Tiere reduzieren) und Refine (deren Belastung mindern). Auch in Österreich haben diese Bestrebungen eine solide Basis, etwa durch das neue, vom Wissenschaftsministerium und Wissenschaftsfonds FWF geförderte Programm „Ersatzmethoden für Tierversuche“. In der Ausschreibung 2021 erhielten sechs Forschergruppen die Förderung mit insgesamt über 1,5 Millionen Euro.

Petrischale und 3-D-Drucker

Das Team um Jürgen Knoblich am Institut für Molekulare Biotechnologie (Imba) setzt voll auf die dort entwickelten „Erbsenhirne“, also im Labor gezüchtete Organoide, so klein wie eine Erbse, die Teile des Gehirns nachbilden. „Obwohl es schon viele Alternativen zu Tierversuchen gibt, nimmt der Einsatz von Tieren seit 2011 nur langsam ab und liegt immer noch signifikant höher als zu Beginn unseres Jahrhunderts“, schreibt Knoblich. Fast die Hälfte aller Tierversuche wird in der Grundlagenforschung durchgeführt, und dies wollen die Imba-Forscherinnen und -Forscher vermeiden. Denn Versuche für die Neurobiologie klappen gut an den Hirn-Organoiden im Laborschälchen. Aktuell geht es um die Frage, wie Schaltkreise, die von Dopamin gesteuert werden, auf Arzneien, Drogen und andere Substanzen reagieren.



Die Möglichkeiten mit Mini-Organen sind eine der Hoffnungen, Tierleid zu mildern. Dazu kommen Multi-Organ-Chips, In-vitro-Versuche an Gewebeproben und Computersimulationen als sinnvolle Alternative für die Forschung und Produktentwicklung.



Mit der neuen Förderung schafft auch das Team um Heinrich Kovar in der St.-Anna-Kinderkrebsforschung, Versuche an Labormäusen zu verringern. Die Wissenschaftler erschaffen Lungenstrukturen unter Einsatz des 3-D-Druckers, in denen alle Zelltypen einer menschlichen Lunge wachsen können. Diese Mini-Lungen werden in den Experimenten mit echtem Material aus den jungen Patienten verglichen, in denen Metastasen wuchern. Das Ziel sind stabile Laborschälchen-Modelle, an denen Arzneien gegen Lungenmetastasen bei Kindern ethisch korrekt getestet werden können. Denn Mäuse, die für Metastasenforschung gezüchtet werden, sterben manchmal schon an ihrem Primärtumor, bevor man herausfinden kann, welche Arznei einem Kind mit Lungenmetastasen helfen würde.