Glasstaub: Industrieabfall wird zu wertvollem Baustoff

Wie man Abfallprodukte aus der Industrie wiederverwerten kann, statt sie wenig nachhaltig auf Deponien zu entsorgen, zeigt ein Forschungsprojekt aus Niederösterreich: Glasstaub-Rückstände sollen als Bestandteil von Baustoffen genutzt werden.

Im niederösterreichischen Waldviertel, in Gmünd, steht eine europaweit einzigartige Industrieanlage. Die NBG Fiber GmbH stellt dort hochwertige Rohlinge für Glasfasern her, eine der Schlüsselkomponenten des digitalen Zeitalters. Als Medium für ultraschnelle Datenübertragung sind Glasfasern hoch gefragt. Bei der Herstellung der Rohlinge fällt als Filterrückstand Glasstaub an, der üblicherweise auf Deponien entsorgt wird. Chemisch gesehen handelt es sich dabei um feinkörniges amorphes Siliziumdioxid, umgangssprachlich oft als Kieselerde bezeichnet. Die Smart Minerals GmbH, Mitglied des Forschungsnetzwerks Austrian Cooperative Research (ACR), ist nun federführend bei einem Projekt, bei dem es darum geht, dieses Abfallprodukt nutzbar zu machen – und zwar als Secondhand-Rohstoff in der Baustoffindustrie.

Glasstaub macht Zement druckfester

„Damit würde es gelingen, Deponiemengen zu reduzieren, wertvolle Ressourcen zu nutzen und den Wirtschaftskreislauf zu schließen“, sagt Geschäftsführer Stefan Krispel, zugleich Vorsitzender der Institutsleiterkonferenz bei ACR. Als Forschungseinrichtung mit dem Schwerpunkt mineralische Baustoffe könne man bei der Umsetzung des Vorhabens die guten Kontakte in die Baubranche nutzen, zugleich ist Smart Minerals eine Prüf- und Inspektionsstelle mit angeschlossener Zertifizierungsstelle und verfüge daher über ein exzellentes Labor.

Projektleiter Robert Hula erklärt: „Wir haben uns zunächst überlegt, wo man Glasstaub sinnvoll einsetzen kann. Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen. Wir haben daher in weiterer Folge einen Prüfkatalog erstellt, nach dem wir das Material analysieren und charakterisieren.“ Mit der Verwertung von Glasstaub sei zum einen die Herstellung neuer Baustoffe möglich, zum anderen die Optimierung der Rezeptur bestehender Produkte.



Beispielsweise könnten die Partikel dem Zement beigemengt werden. Das ändere dessen Eigenschaften. „Bei der Analyse hat sich herausgestellt, dass sich der Aktivitätsindex, ein Indikator für die Druckfestigkeit des Zements, um bis zu 25 Prozent erhöht“, sagt Hula. Ebenfalls untersucht werde unter anderem der Chloridgehalt des Siliziumdioxids. „Dieser ist für die Korrosion von Stahlbeton von Bedeutung.“ Und: Aus arbeitsrechtlichen Gründen – das Einatmen kann zu Lungenschäden führen – dürfe der Staub keine kristallinen Partikel enthalten. Auch das wird im Labor überprüft. „In der Baustoffindustrie sind die rechtlichen Bedingungen generell sehr streng, weshalb es schwierig ist, für etablierte Produkte Alternativen zu finden“, benennt der Projektleiter eine der Herausforderungen für die Forscher.

Baukleber, Lacke und Farben

In welche konkreten Anwendungen die Erkenntnisse der Wissenschaftler letztlich einfließen, sei Sache der Hersteller, erläutert Hula. Denkbar sei die Einbindung von Glasstaub-Teilchen in bauchemische Produkte, wie etwa mineralische Baukleber, aber auch die Verwendung bei Gummi-Erzeugnissen, Farben oder Lacken. In diesen Bereichen wird synthetisch hergestelltes amorphes Siliziumdioxid bereits verwendet, um die Fließeigenschaften zu verändern.



„Als Abfallprodukt der Glasfaserherstellung fallen jedoch keine riesigen Kubaturen an, die einen industriellen Einsatz im großen Maßstab ermöglichen würden“, sagt Hula. „Der Glasstaub wird seinen Weg als Teil von Fertigerzeugnissen in den Markt finden, aber ein Nischenprodukt sein.“ Am Forschungsvorhaben beteiligt ist auch der Abfalldienstleister Stark GmbH, der ebenfalls im Waldviertel ansässig ist. Er ist für die Entsorgung des Glasstaubs zuständig und besitzt auch als Sekundärrohstoff-Lieferant Expertise.



„Ökologisch wie ökonomisch ist es ein Vorteil, wenn Abfälle nicht auf einer Deponie enden“, sagt Krispel. „Wenn die Rückstände aus dem Gmündner Werk vom nur 50 Kilometer entfernt ansässigen Sekundärrohstoff-Lieferanten genutzt werden, liegt sogar eine hundertprozentige lokale Wertschöpfungskette vor.“ Die Forschungsförderungsgesellschaft FFG unterstützt das Projekt über ihren Innovationsscheck.