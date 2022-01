Zwei US-Banken haben die Prognose für den Ölpreis deutlich angehoben. Die Argumente sind überzeugend. Bei diesen vier Aktien dürfte die Rallye demnach weiterlaufen.

Nun also auch Morgan Stanley. Knapp vor dem Wochenende hat die US-Bank ihre neueste Prognose zum Ölpreis abgegeben. Ihr zufolge sollte er bis zum dritten Quartal 100 Dollar ja Barrel erreichen, teilte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag mit. Bisher hatten die Analysten der Bank 90 Dollar prognostiziert gehabt. Als Grund für die neue Prognose führen sie die rückläufigen Vorräte an. Die freien Lieferkapazitäten würden sich von den jetzigen 3,4 Millionen Barrel pro Tag auf zwei Millionen Barrel verringern. Das Angebot werde aufgrund zu geringer Investitionen schrumpfen. Man erwarte, dass die Investitionen in die Förderung bis zum Ende des Jahrzehnts aufgrund forcierter ökologischer Initiativen um 30 Prozent einbrechen. Die Nachfrage werde gleichzeitig stabil hoch bleiben.

Zuvor hatte die Bank Goldman Sachs die Preisprognose erhöht – auch auf 100 Dollar. Als Grund nannte auch Goldman Sachs den gravierenden Angebotsmangel, während die Negativfolgen der Omikron-Mutante des Coronavirus auf die Nachfrage relativ gering geblieben seien. Goldman hob die Prognose für den Jahresdurchschnittspreis 2022 von 81 auf 96 Dollar, den für 2023 von 85 auf 105 Dollar.

Der Ölmarkt erlebte schon 2021 eine Rallye, die nur im Jahr 2009 noch stärker war. Um 53 Prozent stieg die Notierung für die Nordseesorte Brent, um 57 Prozent die für die US-Sorte WTI. Am Donnerstag übersprang der Brentpreis 89 Dollar – der höchste Wert seit sieben Jahren. Anschließend korrigierte er leicht.

Aufgrund dieser Prognosen geben Analysten auch einigen Branchenaktien noch deutliches Potenzial, obwohl sie im Vorjahr schon gut gelaufen sind. Konkret sind es vor allem folgende vier, die einen weiteren Schub erhalten sollten.