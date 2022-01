Starke Schneefälle und Staus in ganz Österreich

Auf der Tauernautobahn zwischen Pass Lueg und Pongau blieben zahlreiche Lkw hängen. Auf 55 Straßen galt am Samstag Schneekettenpflicht.

Starke Schneefälle und winterliche Fahrverhältnisse haben auch am Samstag in ganz Österreich zu Verkehrsproblemen geführt. Laut ÖAMTC war insbesondere die Tauernautobahn (A10) zwischen Pass Lueg und Pongau betroffen. Dort waren zahlreiche Lkw hängengeblieben. Für die Dauer von Aufräumarbeiten wurden der Helbersberg- und der Zenzenbergtunnel in Fahrtrichtung Villach gesperrt.

Laut Angaben der ÖAMTC-Verkehrsexperten staute es vor den Tunnelportalen, Tendenz steigend. Auch im Bereich Flachauwinkl bis Rennweg mussten Verkehrsteilnehmer mit winterlichen Fahrbedingungen rechnen. Auf 55 Straßen galt am Samstag Schneekettenpflicht.

Lawinengefahr in höheren Lagen Niederösterreichs

In Niederösterreich ist die Lawinengefahr am Samstag in höheren Lagen als erheblich bewertet worden. Stufe 3 auf der fünfteiligen Skala galt laut Warndienst in den Ybbstaler Alpen, dem Gippel-Göllergebiet und für die Rax-Schneeberggruppe jeweils oberhalb von 1200 Metern. In den Türnitzer Alpen bestand ab dieser Seehöhe mäßiges Risiko (Stufe 2).

"Durch den Neuschnee und überaus stürmischen Wind bilden sich frische Verfrachtungen", wurde betont. In den mit Stufe 3 bewerteten Gebieten könne eine Schneebrettauslösung "bereits durch die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Tourengehers erfolgen".

Generell lagen die Neuschneemengen nach Angaben des Landespressedienstes am Samstagvormittag im Most- und Waldviertel bei zwölf bis 50 Zentimetern. Mit Verwehungen sei abschnittsweise zu rechnen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze seien überall im Gange, hieß es. Für Schwerfahrzeuge galt in mehreren Bereichen Kettenpflicht.

(APA)