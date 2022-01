Auf den zeitgerechten Start kommt es an. Auch an der Börse.

An den Börsen herrscht Unruhe. Zeit, sich schon einmal einige Aktien für einen vielleicht baldigen Nachkauf herzurichten. Die „Presse“ hat vier herausgefiltert, denen überdurchschnittlich viel Potenzial gegeben wird.

Um ein Gefühl für den aktuellen Zustand des Aktienmarktes zu bekommen, lohnt wieder einmal ein Blick auf den so genannten Volatilitätsindex VIX. Er, auch „Angstbarometer“ genannt, gibt ja die erwartete kurzfristige Schwankungsbreite des marktbreiten US-Leitindex S&P 500 in Prozentpunkten wieder. Und dieser Index ist in der abgelaufenen Woche um knapp ein Viertel auf über 27 Punkte gestiegen. Das ist zwar noch ein Stück von den über 31 Punkten von Anfang Dezember entfernt und von den über 37 Punkten vor fast genau einem Jahr (geschweige denn von den gut 65 Punkten zu Beginn der Corona-Pandemie Ende März 2020). Aber es ist doch der höchste Wert seit 20. Dezember 2021 und einer der höchsten auf Jahressicht.

Dies nur für den Fall, dass jemand die Unsicherheit auf dem Markt in Zahlen ausgedrückt haben wollte. Dass die Unsicherheit da ist, merkt man aber ohnehin mit freiem Auge. Der Nasdaq-Leitindex der US-Technologiewerte fiel im Laufe der Woche über drei Prozent, der S&P 500 um über vier Prozent, der EuroStoxx 50 um 1,3 Prozent, der deutsche Dax um zwei Prozent. Auf Ein-Monats-Sicht steht bei den europäischen Indizes wenigstens noch ein leichtes Plus zu Buche. Bei den US-Indizes ist die Farbe deutlich rot.

Die Augen der Anleger sind auf die US-Notenbank Fed gerichtet. Sie wird diesen Mittwoch über den US–Leitzins entscheiden. Eine unmittelbare Zinserhöhung gilt zwar als ausgeschlossen, Experten rechnen aber fest damit, dass die Notenbanker die Grundlage für einen solchen Schritt im März legen werden, schreibt Reuters. Angesichts der hohen Inflation könnte sie gezwungen sein, die Geldpolitik schneller und stärker zu straffen als erwartet, was hochverschuldeten Firmen zu schaffen machte. Sollte die Fed für März eine Zinserhöhung um mehr als einen Viertel Prozentpunkt signalisieren, müsse mit weiteren Kursverlusten bei Aktien gerechnet werden, warnte Craig Erlam, Analyst des Brokers Oanda.

Allemal keine gute Gemengelage, zumal die geopolitische Zuspitzung zwischen den Russland und der Ukraine bzw. dem Westen auch noch genug Erschütterungspotenzial beinhaltet.

Was also als Anleger tun? Abwarten ist wahrscheinlich der Königsweg. Und sich für demnächst vielleicht schon einmal Aktien aufzumerken, denen Experten ein mindestens 50-prozentiges Wachstumspotenzial geben. Wir haben fürs Erste vier solche herausgefiltert: