„Der Erinnerungsfälscher“: Das bequeme Gefängnis

In seiner Novelle „Der Erinnerungsfälscher“ erzählt Abbas Khider in starken Szenen von einem jungen Iraker, der sich müht, in der neuen Heimat Fuß zu fassen.

War es so oder ganz anders? Ist Said Al-Wahid auf seiner Flucht aus dem Irak in Kairo über das Klofenster getürmt und wurde von der Polizei aufgegriffen? Oder war er länger dort, hat sich verliebt und wurde verraten? In Saids Gedächtnis existieren beide Varianten. Inzwischen ist er deutscher Staatsbürger, lebt in Berlin und will Schriftsteller werden. Was aber kann er erzählen, wenn ihn die Erinnerung im Stich lässt? Er muss die Lücken mit Erfundenem füllen. Plötzlich klappt es mit dem Schreiben, fließen die Geschichten aus ihm heraus.

Über Afrika gelangt Said nach Athen. Dort lauert Gefahr von herumziehenden Flüchtlingsbanden. Schlimmer sind die griechischen Neonazis, die die Menschen mit Stöcken verprügeln. Einmal wird Said geschnappt und kommt ins Gefängnis – es ist seine erste angenehme Nacht in Athen. Er ist in Sicherheit, bekommt zu essen, kann auf einer Matratze schlafen. Schließlich schafft er es nach Deutschland. Auch dort muss er bürokratische Hürden überwinden, um nicht abgeschoben zu werden. Als Said Bagdad besucht, erkennt er, dass das Leben im Irak auch nach dem Ende der Diktatur nicht besser geworden ist.