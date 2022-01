In Wiens Mega-Labor auf den Spuren der Gurgeltests

Nirgends werden mehr PCR-Tests durchgeführt als bei Lifebrain. Die Laborgruppe auf dem Areal des ehemaligen Otto-Wagner-Spitals baut nun seine Kapazitäten aus – mehr Raum, mehr Mitarbeiter, mehr Tests. Ein Lokalaugenschein an dem Ort, an dem künftig 800.000 Testungen pro Tag durchgeführt werden sollen. ✒

Heute ist ein sehr starker Tag, weil auch an den Schulen getestet wird“, sagt Michael Havel, Mitgründer und Geschäftsführer der Lifebrain-Laborgruppe, während hinter ihm eine Vielzahl weißer, prall gefüllter Säcke verladen und mit einem neu errichteten Aufzug in den ersten Stock des Jugendstilgebäudes, Pavillon 16, transportiert wird. In den Säcken, die täglich von rund 70 Lieferwagen zugestellt werden, befinden sich – in kleinen, blauen Kartons – die Gurgeltests von über 400.000 Menschen.

Hier, auf dem Areal der Klinik Penzing (vormals Otto-Wagner-Spital) an den Steinhofgründen hat sich das Unternehmen zum größten Covid-19-Labor des Landes entwickelt. In nunmehr vier Pavillons, einst psychiatrische Einrichtungen, treten die Päckchen, im Inneren das Gurgelat in einem Plastiksäckchen verborgen, ihre finale Reise auf dem Weg zum Testergebnis an.