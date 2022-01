Lauwarmer Karottensalat mit Safran-Vinaigrette

Das Rezept stammt aus dem Buch „Gefühle, für die es Rezepte gibt“ (siehe unten).

Zutaten: 1 TL Salz, 4 bis 5 Karotten (verschiedene Sorten), 2 EL Olivenöl. Für die Vinaigrette: 4 Safranfäden, 4 EL Olivenöl, 1 rote Zwiebel, 1 TL Dijonsenf, 1 Msp. Kurkumapulver, 1 TL Honig, Salz, 1 Zweig frischer Estragon, 1 TL Orangenzesten, 2 EL Weißweinessig; Feldsalat zum Garnieren

Zubereitung: In einem kleinen Topf ausreichend Wasser mit Salz zum Kochen bringen. Die Karotten waschen, schälen und schräg in Scheiben schneiden und 5 Minuten kochen, bis sie bissfest sind. In ein Sieb abseihen, in eine Schüssel füllen und im Olivenöl schwenken.

Vinaigrette: Die Safranfäden in 1 EL des Olivenöls einlegen. Für die Vinaigrette die Zwiebel abziehen und sehr fein hacken. Die restlichen 3 EL des Olivenöls in einer kleinen Pfanne erhitzen und die Zwiebel darin anschwitzen. Das Safran-Öl zugeben und alles zusammen in eine kleine Schüssel gießen. Den Dijonsenf, das Kurkumapulver, den Honig und das Salz zugeben und mit einem Schneebesen verrühren. Den Estragonzweig und die Blätter fein hacken. Mit den Orangenzesten zum Öl geben und einrühren. Zum Schluss den Essig zugeben und die Vinaigrette abschmecken.

Die Karotten mit einem Großteil der Vinaigrette marinieren. Mit dem Feldsalat anrichten, die restliche Vinaigrette darüberträufeln und servieren.

Einkaufstipps: Senf aus Österreich

von Karin Schuh

Es gibt einige Traditionsbetriebe, die seit Jahrzehnten Senf und andere Würzpasten herstellen – aber auch ein paar neue Anbieter.

1. Dazu, Hofladen: Liechtensteinstraße 73/3, 1090 Wien, Mi, Do 11-18 Uhr, Fr 9-18 Uhr, Sa 9-16 Uhr, www.dazu.at, ✆ 01/922 01 56

Annemarie und Georg Rohrauer produzieren im burgenländischen Lackendorf Senf, Ketchup, Saucen und Marmeladen. All das also, was „dazu“ gegessen wird, weshalb sie ihre Bio-Manufaktur auch so genannt haben. Verkauft werden die Produkte, wie körniger Honigsenf, Apfel-Kren-Senf oder Feigen-Senf, über ihren Onlineshop, am Markt der Erde in Parndorf und in ihrem Hofladen.

2. Senferei Anna Max, St. Agatha 38, 4822 Bad Goisern, Di bis Sa 9-14 Uhr, ✆ 06135/50 723, www.senferei.at

Rainer H. Baumgartner produziert in Bad Goisern rund 20 verschiedene Senfsorten, zum Beispiel Ananas Chili, Nuss, Marille oder Preiselbeere. Außerdem legt er Senfkörner in Marinaden ein und verkauft diese als Senfkaviar. Auch er hat einen Onlineshop, verkauft aber auch ab Hof.

3. Lustenauer Senf, Rheinstraße 15, 6890 Lustenau, Mo bis Mi 8-12 Uhr, 13:30-17 Uhr, Do, Fr 8-12 Uhr, ✆ 055 77/ 82077, www.lustenauer-senf.com,

Seit 1911 besteht das Vorarlberger Familienunternehmen. Neben Klassikern in Tuben werden ebenso eingelegte Senfkörner und Spezialitäten wie Birnensenf, Senf mit Preiselbeere oder Bärlauchsenf verkauft (Onlineshop). Hier sind auch Betriebsbesichtiguungen gegen Voranmeldung möglich.

Buchtipp

von Karin Schuh

Gefühle, für die es Rezepte gibt

Eva Kamper-Grachegg, Christian Verlag, 224 Seiten, 36 Euro

Eva Kamper-Grachegg betreibt den Foodblog „Mei liabste Speis“ und hat nun ein Kochbuch herausgebracht. Sie übersetzt Soul Food mit dem charmanten Titel „Gefühle, für die es Rezepte gibt“. 48 Rezepte, unterteilt in die vier Jahreszeiten, gibt sie darin zum Besten. Den oben erwähnten lauwarmen Karottensalat übersetzt sie mit dem Gefühl „der Stolz, die Aufgabe bewältigt zu haben“ , die vegetarische Linsen-Bolognese steht bei ihr für „die Freude, einen zweiten Blick zu riskieren“ und Bratapfel-Marzipan-Schnecken sind kein schlechtes Gewissen, sondern „die Kraft, es mit Humor zu nehmen“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2022)