Unter 20 Euro: Cocore

Eckige Pizzaschnitten abseits vom nächtlichen Verlangen nach Kohlenhydraten und Fett: Das Cocore macht gute „Pizza al taglio“ mit recht lustigen Belägen.

Früher nannte man die Technik, bei der man die Skispitzen vorn zusammenbringt und die hinteren Enden nach außen zeigen, den Skipflug. Mittlerweile bezeichnet man das so entstehende V als Pizzaschnitte. Das geht halt nur bei einer runden Pizza. Bei einer eckigen schaut eine Schnitte anders aus – eckig halt. Der Begriff dafür ist „Pizza al taglio“, also geschnittene Pizza. Diese in Rom erfundene Art der rechteckigen Pizza bietet auch das Cocore (das heißt so viel wie „mit Herz“) am Alsergrund an. An der Ecke Berggasse/Liechtensteinstraße, wo zuletzt eine alte Drogerie beheimatet war, bietet das Team um Gianluca Alfano nun also Pizzaschnitten an. Allerdings nicht ganz so profan wie manch Pizzabude, in der man spätnachts sein Verlangen nach Kohlenhydraten und Fett auslebt, sondern mit Stil. Das beginnt schon damit, dass es neben den klassischen Belägen wie Margherita (3,60 Euro pro Schnitte) auch ausgefallenere gibt (4,60 Euro). Das kann etwa Champignon-Pesto mit Walnüssen sein, marinierter Radicchio, Karfiol, ein Belag aus verschiedenen Kartoffeln oder einer mit Salsiccia, aber auch eine Focaccia mit Grünkohl und Granatapfelkernen (3,60 Euro). Und: Die Pizzas werden mit Biga gemacht – einem Vorteig mit wenig Hefe, der dafür knapp 40 Stunden ruhen muss.

An der Theke kann man die Schnitten auswählen. Am besten ist es natürlich, wenn gerade eine neue Pizza aufgeschnitten wird, ansonsten werden die Schnitten aufgewärmt. Aber keine Angst, so lang, dass sie vertrocknen könnten, bleiben sie nicht liegen. Drei Schnitten entsprechen etwa einer normal großen Pizza, man wird also durchaus satt. Und wenn nicht, kann man immer noch ein Stück nachholen. Abgerechnet wird am Ende nach Schnitten. Das ist eine Form des Pizzaessens, die all jenen entgegenkommt, die gern mehr als nur eine Sorte probieren wollen. Und Spaß macht es obendrein. Abends will man aber auch à la carte anbieten – da wird die Pizza dann rund. Und die Pizzaschnitte wieder ein Schneepflug.

Cocore. Berggasse 14, 1090 Wien, Mo–Sa 11–20 Uhr, ✆ 0660/597 91 03, www.cocore.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2022)