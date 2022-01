Ein Viertel der Deutschen plädiert laut Umfrage für Lockerungen, ein Drittel für Verschärfungen. Die deutsche Regierung plant weder das eine noch das andere. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt.

Es ist wieder ein Tag der Entscheidungen in Deutschland. Kurz vor der Bund-Länder-Spitzenrunde steigen die Corona-Zahlen erneut stark an. Das Robert-Koch-Institut meldete am Montag 63.393 neue Fälle - nach 34.145 am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 840,3 nach 806,8 am Vortag. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen sich innerhalb einer Woche auf 100.000 Menschen mit dem Corona-Virus infizieren. Am Wochenende erfassen und melden die Gesundheitsämter aber in der Regel nicht alle Werte. Am Sonntag war die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern erstmals seit Wochen wieder leicht gestiegen - auf nun 2398.

Angesichts der drastisch steigenden Infektionszahlen ist etwa ein Drittel der Menschen in Deutschland (34 Prozent) für eine Verschärfung der Maßnahmen. Rund ein weiteres Drittel (35 Prozent) hält nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur die bestehenden Einschränkungen für richtig und ausreichend, um der rasanten Verbreitung der Omikron-Virusvariante zu begegnen. 24 Prozent sind jedoch für Lockerungen. 7 Prozent machen keine Angaben.

Vermutlich keine Verschärfungen

Am Montag beraten der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Nach einer Beschlussvorlage für die Beratungen (Stand Sonntag, 18 Uhr) kommen auf die Bürger allerdings wahrscheinlich keine weiteren Verschärfungen zu - aber auch keine Lockerungen. Man sei sich einig, dass "die bisher geltenden Regeln für soziale Kontakte und Veranstaltungen weiterhin Bestand haben", heißt es darin.

Scholz sagte in der "Süddeutschen Zeitung": "Wir brauchen keine Kurskorrektur." Unterstützt wird das vom Corona-Expertenrat der Regierung. Das Gremium fordert in einer neuen Stellungnahme wegen der rasanten Omikron-Ausbreitung aber, vorsorglich weitere Schritte vorzubereiten.

Die Umfrage Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der zwischen dem 18. und 20. Jänner 2022 deutschlandweit 2065 Befragte teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.

Der Expertenrat der Bundesregierung hatte die Politik in einer Stellungnahme in der Nacht zu Sonntag aufgefordert, Vorbereitungen für einen starken weiteren Anstieg der Neuinfektionen und eine wachsende Zahl an Krankenhaus-Patienten zu treffen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet den Höhepunkt der Welle mit der hochansteckenden Omikron-Virus-Variante etwa Mitte Februar mit möglicherweise mehr als 600.000 Neuinfektionen pro Tag. Unter den Bundesländern verzeichnet Hamburg den höchsten Wert mit 1535,9. Dann folgen Berlin mit 1464,5 und Bremen mit 1387,8. Im Berliner Bezirk Mitte liegt die Sieben-Tage-Inzidenz sogar bei 2842,9.

(APA/dpa/Reuters)