Frau findet drei Millionen Dollar Gewinn im Spamordner

Eine US-Amerikanerin suchte im Spam-Ordner nach einem fehlenden E-Mail und fand dabei einen drei Millionen Dollar hohen Lotterie-Gewinn.

Hin und wieder das Spam-Postfach der eigenen E-Mails zu checken, könnte sich lohnen - besonders, wenn man in den Wochen zuvor bei einem Gewinnspiel oder einer Lotterie teilgenommen hat. Die US-Amerikanerin Laura Spears aus Oakland County, Michigan, hat auf diese Weise ihren Lottogewinn gefunden, in Höhe von drei Millionen Dollar, also etwa 2,65 Millionen Euro.

Sie hatte auf der Website der Michigan Lottery ein Mega Millions-Los für die Ziehung am 31. Dezember 2021 gekauft. Mit fünf Richtigen, gewann sie eine Million Euro, der sogenannte „Megaplier“ verdreifachte ihren Gewinn. Auf die Lotterie sei sie via Facebook aufmerksam geworden. „Ich habe auf Facebook eine Anzeige gesehen, dass der Mega Millions-Jackpot ziemlich hoch ist, und deshalb einen Schein gekauft“, sagte die 55-Jährige gegenüber den Beamten der Michigan Lottery. Ein paar Tage später suchte sie nach einer fehlenden E-Mail von jemandem und überprüfte im Zuge dessen den Spam-Ordner, wo sie besagte E-Mail fand.

Gewinnerin erst skeptisch

„Da sah ich eine E-Mail von der Lotterie, in der stand, dass ich einen Preis gewonnen hatte. Ich konnte nicht glauben, was ich da las, also loggte ich mich in mein Lotteriekonto ein, um die Nachricht in der E-Mail zu überprüfen“, so Spears. Es sei immer noch schockierend für sie, drei Millionen Dollar gewonnen zu haben. Den Gewinn holte sie letzte Woche ab und plant ihn mit ihrer Familie zu teilen. Außerdem wolle sie sich frühzeitig zur Ruhe setzen.

Natürlich wird sie auch ihren Spam-Ordner häufiger überprüfen. Die Michigan Lottery habe sie jedenfalls zu ihrer Liste der sicheren Absender hinzugefügt.





(red)