25.610 Corona-Neuinfektionen in Österreich, 9 Tote

Mit über 25.000 Fällen wurde am Montag der zweithöchste Wert an Neuinfektionen mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie in Österreich verzeichnet. Auch die Zahl der Hospitalisierten sinkt nicht.

Nach Problemen mit der Meldung der bereinigten Corona-Zahlen in der vergangenen Woche melden das Gesundheits- und Innenministerium heute Montag pünktlich die Daten aus den Bundesländern. 25.610 neue Fälle von Covid-19 wurden in den vergangenen 24 Stunden in Österreich registriert – das entspricht dem vorerst zweithöchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Dopplungen können aber noch nicht ausgeschlossen werden, bis der Bereinigungsvorgang vollständig abgeschlossen ist. Bis inklusive Dienstag könne man sich somit kein verlässliches Bild vom Infektionsgeschehen machen, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kritisierte. Erst vor fünf Tagen wurde mit 27.677 neuen Fällen ein neuer Höchststand verzeichnet. Vor einer Woche waren es noch 15.717 Neuinfektionen.

9 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind seit gestern verstorben. Somit sind in Österreich mit heutigem Stand exakt 14.000 Personen an oder mit Corona gestorben. 187 Infizierte befinden sich aktuell in intensivmedizinischer Behandlung, das sind um 5 weniger, als seit der letzten Meldung und um 25 weniger als in der letzten Woche. Auf den Normalstationen werden momentan 1200 Menschen wegen Covid-19 behandelt, das entspricht einem Zuwachs von 71 Personen. Innerhalb einer Woche legte die Bettenauslastung in den Krankenhäusern um 266 Covid-Betroffene zu. In Oberösterreich (147 Hospitalisierte am Montag) und Salzburg (85) stieg die Zahl der Patienten sogar um mehr als 50 Prozent.

Zahl der Spitalspatienten deutlich über 1200

Die meisten Neuinfektionen wurden heute wieder aus der Testhochburg Wien gemeldet, hier waren es 7127 neue Fälle. 4329 Corona-Neuinfektionen wurden in Oberösterreich gezählt, 4000 in Niederösterreich und 3729 in der Steiermark. In Tirol kamen 2118 weitere Infektionen hinzu, gefolgt von Salzburg mit 1524 und Kärnten mit 1192 neuen Fällen. 947 Corona-Neuinfektionen gab es seit gestern in Vorarlberg und 644 im Burgenland.

Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 1862 Fälle auf 100.000 Einwohner. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich 1.625.651 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 1.392.533 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelten 14.721 als wieder gesund. Am Montag gab es damit in Österreich 219.118 aktive Fälle, um 10.880 mehr als am Sonntag. In den vergangenen sieben Tagen wurden 78 Todesfälle registriert, das sind 11,1 pro Tag.

