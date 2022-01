Eltern wollen Demo-"Sperrzone" vor Schulen und Kindergärten

Nach Kundgebungen vor einer Volksschule in der Steiermark und einem Hort in Oberösterreich wird vor Bildungseinrichtungen eine Sperrzone für Demonstrationen gefordert.

Der Dachverband der Elternverbände der Pflichtschulen fordert eine Sperrzone für Demonstrationen vor Kindergärten, Pflichtschulen und Kinderbetreuungseinrichtungen. Anlass sind in der Vorwoche abgehaltene Kundgebungen vor einer Volksschule in der Steiermark und einem Hort in Oberösterreich. "Das geht gar nicht", meinte Dachverbands-Vorsitzende Evelyn Kometter in einer Aussendung.

Für Sitzungen des Nationalrats, des Bundesrats, der Bundesversammlung oder eines Landtags gibt es derzeit im Versammlungsgesetz eine "Bannmeile": Im Umkreis von 300 Metern darf demnach keine Versammlung unter freiem Himmel stattfinden.

Im Gespräch ist auch die Einführung von Sperrzonen um Gesundheitseinrichtungen.

(APA)