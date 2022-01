Tee regt an und beruhigt gleichzeitig

(c) PantherMedia / Lubo Ivanko

Ruhe, Konzentration und Durchhaltevermögen - all das erhoffen sich Teeliebhaber von einer Tasse des Heißgetränks. Eine Studie zeigt, wie Tee ruhig und wach zugleich macht.

„Abwarten und Tee trinken“, so der Ratschlag von jemandem, der weiß, dass sich Geduld bezahlt macht. Eine Studie der Universität Peking legt nun nahe, dass hinter dem alten Sprichwort noch mehr stecken könnte, denn Teetrinken verhilft laut dem zugrundeliegenden Experiment zu mehr Konzentration und Ausdauer.

Tee regt an und ab

Die Teilnehmenden des Experiments wurden wiederholt gebeten, ein Worträtsel zu lösen - zu suchen war ein Wort, das drei weitere Wörter inhaltlich verband. Zuvor bekam eine Gruppe schwarzen Tee zu trinken, die andere heißes Wasser mit der gleichen Temperatur. Schwierigere Aufgaben und längere Testdauer zeigte bei den Teetrinkenden eine gesteigerte Leistung - allerdings nur bei jenen Versuchspersonen, die angaben, auch sonst gerne Tee zu trinken.

Erklären lässt sich das, der Studie zufolge, mit der Erwartungshaltung den gewohnheitsmäßigen Teetrinkern: Sie rechneten damit, dass der Tee anregend wirken würde. Diese Wirkung zeigt sich allerdings nur, wenn die gestellten Rätselaufgaben auch besondere Konzentration und Ausdauer abverlangten.

Ruhig aber wach

Tee weist eine interessante Kombination an Wirkstoffen auf: Während Tein (ähnlich dem Koffein in Kaffee) aktivierend wirkt, beruhigen andere Inhaltsstoffe wie die Aminosäure L-Theanin und das Antioxidans Epigallokatechin (EGCG). Das erkläre den paradoxen Effekt, dass Tee anregend und beruhigend zugleich wirke. Eine Wirkung, die auch in einer früheren Studie aus Australien aufscheint.

Hier wurde ersichtlich, dass der Inhaltsstoff Theanin jene Bereiche des Gehirns entspanne, die gerade nicht gebraucht würden - die Konzentrationsfähigkeit würde so allgemein gesteigert werden. Auch das Katechin EGCG entspannt zusätzlich.

>>> zur Studie

(chrima)