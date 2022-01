Wer eine Behandlung mit dem neuen Pfizer-Medikament Paxlovid angeboten bekommt, weil er oder sie zu einer Risikogruppe gehört, sollte sie sofort in Anspruch nehmen. Auch wenn die Symptome noch mild sind, sagt der Internist Markus Zeitlinger.

Der klinische Pharmakologe Markus Zeitlinger von der Med-Uni Wien spricht über den Einsatz des neuen Corona-Medikaments von Pfizer, die Subvariante von Omikron und das baldige Ende der Pandemie.

Die ersten Behandlungseinheiten der Tablette Paxlovid von Pfizer sind schon nach Österreich geliefert worden, in den kommenden Wochen sollen sie zum Einsatz kommen. Erhalten werden sie zunächst positiv getestete Personen mit einem hohen Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. „Daher ist es mir wichtig zu deponieren, dass die Betroffenen die Behandlung in Anspruch nehmen sollen, wenn sie ihnen angeboten wird. Die Tabletten wirken nämlich nur dann, wenn sie innerhalb von fünf Tagen nach Auftreten erster Symptome verabreicht werden. Abzuwarten, weil man sich noch gut fühlt, ist nicht ratsam“, sagt Markus Zeitlinger, Leiter der Uniklinik für Klinische Pharmakologie an der Medizinischen Universität Wien und Gutachter für die Europäische Arzneimittel Agentur EMA.

Die Möglichkeit des Freitestens nach drei statt fünf Tagen hält er nicht für angebracht. Zudem spricht er sich dagegen aus, dass Infizierte mit milden oder gar keinen Symptomen trotz Absonderungsbescheid arbeiten müssen.

Der klinische Pharmakologe im Interview.

Die Presse: Die WHO hält ein baldiges Ende der Pandemie für „plausibel“. Nach dem Abflachen der Omikron-Welle werde es „für einige Wochen und Monate eine globale Immunität geben, entweder dank der Impfung oder weil die Menschen wegen einer Infektion Immunität haben“, sagt Hans Kluge, Regionaldirektor für Europa. Dazu beitragen werde natürlich auch der saisonale Effekt im Frühling und Sommer. Stimmen Sie ihm zu?