"Ohne Maulkorb" zu Olympia

Die ÖOC-Delegation für diese Winterspiele ist 104 Personen stark, zwei weitre ÖSv-Starter sollen folgen. ÖOC-Präsident Karl Stoss spricht über Impfpflicht, Charter, Logistik, Budget, 14 Medaillen und Meinungsfreiheit.

Wien. Vorerst sind es 104 Sportlerinnen und Sportler, die für Österreich bei den am 4. Februar beginnenden Winterspielen in Peking an den Start gehen werden. Gerungen wird noch seitens des Skiverbandes ÖSV mit der FIS, bei den Herren sind nur neun statt zuvor erwarteter elf Quotenplätze freigegeben worden. Ob es also doch 64 Männer und 42 Frauen sein werden, war Montagnachmittag noch nicht ganz klar. Österreich war auf dieser „Warteliste“ jedenfalls top-gereiht. Max Franz und Stephan Brennsteiner können also ihre Koffer packen.

GEPA pictures

Am Countdown gab es schon zuvor für das Österreichische Olympische Komitee jedoch kein Rütteln mehr. Seit Montag läuft die Einkleidung, am Mittwoch erfolgt eine (telegene) Abschiedsfeier für die Peking-Mannschaft, am Freitag hebt die erste AUA-Chartermaschine ab und dann, sagt ÖOC-Präsident Karl Stoss, gelte es nur noch, „alle gesund nach China und in die jeweiligen Quartiere zu bringen, die Bewerbe ohne Beeinträchtigung zu meistern, viele Medaillen zu gewinnen und alle wieder gesund nach Hause zu bringen.“