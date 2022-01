Verletzte nach Amoklauf an Universität Heidelberg

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebaut an Personal auf den Unicampus in Heidelberg aus.

Ein Einzeltäter soll in einem Hörsaal der deutschen Stadt Heidelberg mehrere Menschen mit einer Langwaffe angeschossen haben. Der Täter kam ums Leben.

Auf dem Gelände der Heidelberger Universität im deutschen Bundesland Baden-Württemberg hat ein Amokläufer vier Menschen angeschossen und teilweise schwer verletzt. Eines der vier Opfer befand sich in Lebensgefahr. Die Polizei bestätigte den Tod des Schützen. Aus Sicherheitskreisen hieß es, der Mann habe sich selbst das Leben genommen. Diese Angaben wurden offiziell noch nicht bestätigt.

Der Mann, der am Montagmittag in einem Hörsaal der Universität um

sich schoss, habe nach ersten Erkenntnissen keine politischen oder

religiösen Motive gehabt, hieß es in Sicherheitskreisen. Die Polizei

erklärte: "Wir gehen nicht von weiteren Tätern aus." Zur Sicherheit

werde das Gelände aber weiter abgesucht. Zur Identität der

Verletzten und des Täters gab es zunächst keine Angaben.

Die Polizei forderte außerdem dazu auf, das Gelände weiträumig zu meiden. Am Campus auf dem Neuenheimer Feld sind naturwissenschaftliche Institute und ein Klinikum der Heidelberger Universität untergebracht.

