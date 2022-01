AK zahlte 2020 900.000 Euro an Momentum Institut

Die Interessenvertretung legte die Donationen am Montag offen.

Am Samstag berichtete die „Presse“ über den Thinktank Momentum Institut und dessen Finanzierung über Mittel der Arbeiterkammer. Mittel, die nicht bekannt gegeben würden, es gibt dazu sogar eine parlamentarische Anfrage der Neos dazu. Am Montag hat die Arbeiterkammer zu der Finanzierung Stellung bezogen, was der „Presse“ trotz mehrmaliger Nachfragen in der vergangenen Woche nicht gelungen ist. Laut Tätigkeitsbericht der Arbeiterkammer wurden im vergangenen Jahr 900.000 Euro an das Momentum Institut überwiesen.

688.000 Euro gingen von der Arbeiterkammer an das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo und 100.000 Euro an das Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW). (kor.)