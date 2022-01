Wie Müll mehr als klimaneutral werden soll

Recycling und richtige Behandlung von Restmüll helfen bereits jetzt beim Einsparen von Treibhausgasemissionen. Laut einer Studie ginge aber viel mehr.

Was in Europa an Restmüll nicht verbrannt wird, wandert auf Deponien. Dort zersetzen sich organische Materialien. Ist genügend Sauerstoff vorhanden, entsteht CO2, sonst das noch klimaschädlichere Treibhausgas Methan. Zwar fallen auch in der Müllverbrennung Treibhausgasemissionen an, aber weit weniger als auf Deponien. Derzeit geht nur etwas mehr als die Hälfte des Hausmülls in die Verbrennung.

Kein Wunder also, dass die europäische Abfallwirtschaft in der Behandlung von Restmüll einen großen Hebel sieht, um Treibhausgasemissionen einzusparen. Würden in Europa alle bereits bestehenden Vorgaben umgesetzt, könnten die Emissionen bis 2035 von 182,1 Megatonnen CO2-Äquivalent auf 119,5 Megatonnen im Jahr sinken, wie die von den Dachgesellschaften der europäischen Abfallwirtschafts- und Recycling-Branche in Auftrag gegebenen Studie zeigt. Schärft die EU ihre Klimaziele für die Abfallwirtschaft hingegen nach, wären beim Restmüll sogar negative Emissionen möglich. In diesem Fall dürfte 2035 aber so gut wie kein Restmüll mehr auf Deponien verrotten.