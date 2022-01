Der Basti, der Martin und das Buch

Drucken

Hauptbild • Ein ungewöhnliches Projekt: Suter schreibt eine „autorisierte Romanbiografie“ über Schweinsteiger. • (c) Diogenes

Der Schweizer Schriftsteller Martin Suter hat ein Buch über den deutschen Fußballer Bastian Schweinsteiger geschrieben. Kann das gut gehen?

Im Prunksaal der Berliner Nobelabsteige Hotel de Rome tickt die Uhr. Noch ein paar Sekunden, so kündigt es ein Countdown auf den Flachbildschirmen neben der Bühne an. Dann betreten sie nacheinander die Bühne: der Martin und der Basti. So werden sie sich in der kommenden Stunde ansprechen, der 73-jährige Bestsellerautor aus der Schweiz und der 37-jährige Ex-Fußballer, der sich im Jahr 2014 als deutscher Weltmeister verewigt hat, eine millionenschwere Werbemarke.

Zwei Mal musste Suter den Erscheinungstermin seines Buches verschieben, es sei alles viel mehr Arbeit gewesen, als er sich das gedacht habe, sagt er. Ab diesem Mittwoch ist es zu kaufen, es heißt „Einer von euch“ und wird vom langjährigen Stammhaus Suters verlegt, dem Zürcher Diogenes Verlag. Der mediale Trommelwirbel schwoll in den vergangenen Tagen an, was wohl weniger an Suter liegt und mehr an Schweinsteiger. So haben sich Sportjournalisten und Society-Reporter im Hotel de Rome eingefunden, um nach Lieblingstrainern, der Swimmingpool-Affäre und anderem Fußballerklatsch zu fragen.

Der Schweizer Sportfernsehmoderator Marcel Reif führt durch die einstündige Buchpräsentation und ein weiterer Weltstar findet sich ein: Ana Ivanović, 34, serbische Tennisspielerin, ehemalige Nummer eins der Weltrangliste, seit fünf Jahren mit Schweinsteiger verheiratet. „Einer von euch“ ist auch eine Liebesgeschichte, schließlich ist Suter „Romancier“, wie er betont. Er habe keine Biografie schreiben wollen, sondern einen Roman, das Ergebnis wird als „autorisierte Romanbiografie“ eingeordnet. Zwei persönliche Treffen, dazu Zoom-Calls, vor allem Schweinsteigers Vater („der Fred“) sei eine wichtige Quelle gewesen. Der führte ein Sportgeschäft im bayerischen Oberau, einem 3000-Seelen-Ort an der Grenze zu Tirol, und kickte in der österreichischen Liga.

Keine Enthüllung gesucht

Das wussten die Schweinsteiger-Fans schon, wie so ziemlich alles andere, das Suter auf den 384 Seiten zusammengetragen hat, seinem bisher dicksten Werk. „Ich habe nicht Enthüllung gesucht“, sagt der Schriftsteller.