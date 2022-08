Mehr Lebensqualität für Krebspatienten – auch in Pandemie-Zeiten

(c) Getty Images

Bestmögliche Behandlung, auch in Pandemie-Zeiten

Individuelle Therapie. Janssen bietet in Österreich sieben Medikamente für die Behandlung von verschiedenen Blutkrebsarten, Prostata- und Lungenkrebs.

Corona ist in aller Munde – doch auch zu Pandemie-Zeiten erkranken jährlich 42.000 Österreicher neu an Krebs, und bösartige Tumore gelten als die zweithäufigste Todesursache hierzulande (1). Eine möglichst frühe Diagnose erhöht die Heilungschancen und ist daher immens wichtig: „Bitte denken Sie auch gerade jetzt, wenn Corona unser aller Leben dominiert, an die Früherkennung und gehen Sie zu Ihren Vorsorgeuntersuchungen“, betont Dr. Holger Bartz, Medical

Director von Janssen Austria.

Dr. Holger Bartz, Medical Director bei Janssen Austria (c) Lena Gripshoefer

Eigeninitiative zählt

Liegt bereits eine Krebs-Diagnose vor, gilt es trotz Beschränkungen und Corona-Vorschriften, den mit dem Ärzteteam erstellten Therapieplan und Kontrolltermine einzuhalten – auch wenn es schwerfällt. „Therapietreue ist ausschlaggebend für den Therapieerfolg. Zudem können auch eine Anpassung des Lebensstils mit gesunder Ernährung, regelmäßiger Bewegung und mentaler Stärkung die Lebensqualität von Patienten spürbar verbessern. Eigeninitiative zahlt sich also aus“, so Mag. Christoph Slupetzky, Patient Engagement and Advocacy Lead bei Janssen.

Hilfe annehmen

Janssen arbeitet laufend daran, Betroffene mit Hilfestellungen umfassend zu unterstützen – etwa mit Ratgebern und Online-Informationen zu den Erkrankungen Blutkrebs, Prostatakrebs und Lungenkrebs. „Über die Erkrankung und ihre Behandlung Bescheid zu wissen, ist der erste Schritt, um die Belastung für Betroffene etwas zu erleichtern. Auch Unterstützung durch Familie und Freunde, Selbsthilfegruppen oder Psychoonkologen können den Alltag mit Krebs verbessern. Hilfe zuzulassen ist ein Zeichen von Stärke“, erklärt Slupetzky. Kooperationen mit Experten und Patientenorganisationen ermöglichen, diese Angebote laufend zu verbessern.

Mag. Christoph Slupetzky, Patient Engagement and Advocacy Lead bei Janssen Austria (c) Klaus Ranger

Sieben Krebs-Medikamente

Mensch kämpft: Jeder hat die bestmögliche Behandlung, die das Leiden heilt oder lindert, verdient. Mit einem jährlichen Investment von knapp neun Milliarden Euro und mehr als 11.000 Beschäftigten in Forschung und Entwicklung lebt Janssen diesen Anspruch. Aktuell sind 17 Medikamente von Janssen Teil der WHO-Liste der unentbehrlichen Medikamente. In Österreich sind sieben Medikamente von Janssen gegen die Blutkrebsarten Multiples Myelom, Chronische Lymphatische Leukämie und Mantelzelllymphom, Prostatakrebs und Lungenkrebs verfügbar.

Präzisionsmedizin

„Unser Ziel ist, die richtige Medizin für den richtigen Patienten zum richtigen Zeitpunkt einzusetzen, um ein bestmögliches Behandlungsergebnis für den individuellen Patienten zu erzielen – mit Präzisionsmedizin, also maßgeschneiderten Therapien und neuen Diagnostik-Tools“, betont Bartz. Janssen fokussiert auf Krebsarten mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten und schließt medizinische Lücken, wie jüngst bei einer seltenen Form von Lungenkrebs. Janssen macht sich zudem stark, Präzisionsmedizin schnellstmöglich im lokalen Gesundheitssystem zugänglich zu machen. Allen neuen Medikamenten gehen umfangreiche klinische Studien in Zusammenarbeit mit dem Mutterkonzern Johnson & Johnson, Universitäten, Krankenhäusern sowie medizinischen Fachgesellschaften voraus. Denn die Sicherheit und der Schutz der Menschen stehen an erster Stelle.