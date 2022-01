Cristina von Spanien gibt Trennung bekannt

Cristina de Borbón, Schwester von Spaniens König Felipe, beendet ihre Beziehung mit Iñaki Urdangarin nach 25 Jahren Ehe.

Infantin Cristina, die jüngere der beiden Schwestern von König Felipe VI, und ihr Ehemann Iñaki Urdangarin haben sich nach fast 25 Jahren Ehe getrennt. Wie die spanische Nachrichtenagentur EFE berichtete, baten die beiden in einer gemeinsamen Mitteilung um die Achtung ihrer Privatsphäre. Das Ende der Beziehung sei einvernehmlich beschlossen worden, man werde sich weiterhin gemeinsam um die vier Kinder kümmern, heißt es in der Mitteilung.

Zuletzt berichteten spanische Boulevardmedien von einer Affäre Urdangarins, Fotos von einem Spaziergang mit einer Arbeitskollegin wurden veröffentlicht.

Vorgeschichte

Urdangarin, ehemals Olympiamedaillengewinner im Handball, wurde 2018 wegen Steuerhinterziehung und Betrugs verurteilt, und leistete dafür eine Haftstrafe sowie Sozialstunden. Auch seine Frau war in den Skandal verwickelt und wurde ebenso zu einer Geldstrafe verurteilt. Dem Paar wurde damals der Adelstitel aberkannt, es lebt seither ohne finanzielle Unterstützung des Königshauses. Seit 1997 waren die beiden verheiratet, Cristina lebt heute in Genf in der Schweiz.

(red)