24.946 Corona-Neuinfektionen, 19 Tote

Am heutigen Dienstag wurden erneut fast 25.000 neue Fälle von Covid-19 in Österreich registriert. Auf den Normalstationen der Spitäler wurden 82 neue Corona-Patienten aufgenommen.

Das Gesundheitsministerium meldet am heutigen Dienstag, erneut mit einiger Verspätung, 24.946 neue Fälle von Covid-19. Nach dem Höchstwert am vergangenen Mittwoch von 27.677 Neuinfektionen bleiben die Zahlen somit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

Spitalslage vorerst noch stabil

In den vergangenen 24 Stunden sind 19 Personen an oder mit Corona verstorben. Auf den Intensivstationen befinden sich derzeit 189 Patientinnen und Patienten, das entspricht einem Plus von 2. Seit gestern sind außerdem auf den Normalstationen 82 Menschen mit Covid-19 neu aufgenommen worden. Dort werden nun 1284 Infizierte behandelt.

Die meisten Neuinfektionen sind in Wien hinzugekommen, wo das Testaufkommen auch am höchsten ist. 6326 neue Fälle von Covid-19 wurden in der Bundeshauptstadt seit gestern verzeichnet. In den Nachbarbundesländern Niederösterreich und Oberösterreich wurden je 4408 und 3967 Neuinfektionen registriert. 3110 neue Fälle sind in den vergangenen 24 Stunden aus Tirol gemeldet worden, 2341 aus der Steiermark. Salzburg, Vorarlberg und Kärnten bleiben jeweils unter der 2000er-Marke (1643, 1389 und 1269). Die wenigsten Neuinfektionen verzeichnet das Burgenland mit 493.

