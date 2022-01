Aufruf an die Krachmacher

Die Horde von Halbwüchsigen, die immer wochenlang vor ­meinem Fenster Schweizerkracher gezündet haben, hätte ich spazieren watschen können. Sie waren a pain in the ass oder vornehm formuliert: Gfraster. Und auf einmal fehlen sie mir.

Das neue Jahr ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Man muss schon fast sagen: Das neue Jahr ist in die Jahre gekommen. Früher ist es mit großmauligem Raketengetöse, Sektknallen, Jubel, Gegröle und Schweizerkrachern ins Land gezogen. Und ehrlich gesagt: Das hat mir auch nicht gepasst. Die Horde von Halbwüchsigen, die immer wochenlang vor ­meinem Fenster Schweizerkracher gezündet haben, hätte ich spazieren watschen können. Sie waren a pain in the ass oder vornehm formuliert: Gfraster. Und auf einmal fehlen sie mir. Es ist so still draußen.

Ich vermisse sie. Aber sie haben keine Zeit mehr für mich. Sie müssen zur Therapie, weil ihnen die Zukunft zu schwer auf der Seele lastet. Jetzt, wo sie weg sind, mache ich mir zum ersten Mal Gedanken über sie. Ich bin nicht stolz auf mich. Es tut mir leid, dass ich ihren teuflischen Krachern damals nicht mehr Wertschätzung entgegengebracht habe. Ein freundliches „Wüst Wertschätzung, Oida?“ hätte es mir doch einmal herauflassen können. ­Leider begreife ich es erst jetzt. Die Kracher waren für mich ein Geschenk, das mich am Leben gehalten hat. Die Jungs haben ihren Straßenkampf für mich ausgetragen.



Ein von Paracelsus gut abgewogenes Millionstel ihres Testosteronüberschusses ist von den unruhigen Geistern auf mich übergegangen, damit ich meinen Hintern vom Sofa hochgekriegt habe. Und jetzt? Es ist still auf der Straße. Zu still. Ich träume davon, dass dieses Heft im Therapie-Wartezimmer aufliegt, und zufällig liest einer von meinen Haus- und Hof­krachern meinen Aufruf: Kommt doch wieder! Ihr könnt mich ruhig um fünf Uhr früh aus dem Schlaf schießen. Ghettoblastermusik gefällt mir auch sehr gut. Los jetzt, reißt euch zusammen! Macht euren Job!

("Die Presse Schaufenster" vom 21.12022)