195 Adeg-Shops bei OMV: Rewe baut Tankstellengeschäft deutlich aus

Der Handelskonzern Rewe baut sein Geschäft an Tankstellen deutlich aus. Die Tochterfirma Adeg Großhandel wird ab Mitte Februar 195 Tankstellenshops von OMV/Viva in Österreich mit Obst, Gemüse, Milch- sowie Fleischartikel beliefern, gaben die beiden Firmen am Dienstag bekannt. Schon jetzt ist das Handelsunternehmen in 405 Tankstellenshops österreichweit vertreten.

Die Linie "Billa Unterwegs" ist in 127 Shell-Tankstellen vertreten, bei 122 BP-Tankstellen ist der Handelsriese mit "Merkur inside". In 154 Jet-Tankstellen gibt es "Billa stop n' shop". Dazu kommen noch zwei Standorte von "Adeg am Weg" bei selbstständigen Tankstellenbetreibern.

(APA)