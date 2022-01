Taylor Swift reagiert auf Songwriting-Tadel

Taylor Swift wehrt sich gegen die Anschuldigung von Blur- und Gorillaz-Leadsänger Damon Albarns, sie würde ihr Songs nicht selbst schreiben.

Sängerin Taylor Swift hat Damon Albarn, den Leadsänger von Blur und später Gorillaz, für seine Aussagen über ihr Songwriting kritisiert. In einem Gespräch mit der LA Times entgegente Albarn dem Interviewer, der Swift als „exzellente Songwriterin“ beschrieb, mit der Aussage „sie schreibt ihre Songs nicht selbst“.

Die 32-Jährige reagierte am Montag auf Twitter: „Ich war so ein großer Fan von dir, bis ich das gesehen habe. Ich schreibe ALLE meine eigenen Songs“, und weiter: „Deine Aussagen sind falsch und so schädlich. Du musst meine Songs nicht mögen, aber es ist echt beschissen, dass du versuchst, mein Schreiben zu diskreditieren.“

Im Interview sagte Albarn, er bevorzuge Billie Eilish, die er eine „wirklich interessante Songwriterin“ nannte. Eilish schreibt ihre Songs gemeinsam mit ihrem Bruder, dem Produzenten Finneas. Als der Interviewer sagte, dass auch Swift ihre Musik mitschreibt, antwortete Albarn: „Das zählt nicht. Ich weiß, was Co-Writing ist. Co-Writing ist etwas ganz anderes als Schreiben.“

Schnelle Gegenreaktion im Netz

Auf der Social-Media-Plattform Twitter hagelte es schnell Kritik, unter anderem von Produzent Jack Antonoff, der selbst schon mit Swift zusammengearbeitet hat. „Ich habe Damon Albarn noch nie getroffen und er war auch noch nie in meinem Studio, aber anscheinend weiß er mehr als der Rest von uns über all die Songs, die Taylor schreibt und einspielt.“

Entschuldigung - ebenfalls via Twitter

Zu seiner Verteidigung schreib Albarn später auf Twitter, das Gespräch sei zugunsten von Clickbait reduziert worden. „Ich entschuldige mich vorbehaltlos und bedingungslos. Das Letzte, was ich tun möchte, ist dein Songwriting zu diskreditieren. Ich hoffe, du verstehst das“, schrieb der Musiker.

Albarn war vor einiger Zeit bereits mit Adele im Clinch. Nachdem die beiden zusammen an Songs gearbeitet hatten - die nie veröffentlicht wurden - habe Albarn die Sängerin als „unsicher“ bezeichnet. Dem Magazin Rolling Stone sagte die Britin damals „Es endete in einem dieser 'Triff dein Idol nicht'-Momente. Es war traurig, denn ich war ein riesen Blur-Fan als ich aufwuchs, aber ich bereue es, mit ihm rumgehangen zu haben.“ Albarn selbst bestritt die Wortwahl.

