Ist das der Anfang vom Ende Boris Johnsons?

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Corona-Regelverstößen des britischen Premierministers auf.

Das hat Boris Johnson gerade noch gefehlt: In der Affäre um unerlaubte Partys im Regierungssitz des britischen Premierministers ermittelt nun auch die Polizei, und zwar wegen „potenzieller Verstöße“ gegen die Coronaregeln. „Ich kann bestätigen, dass die Metropolitan Police jetzt eine Reihe von Anlässen untersucht, die in Downing Street und (dem Regierungsviertel) Whitehall in den vergangenen zwei Jahren stattgefunden haben“, sagte die Polizeichefin Cressida Dick.



Bisher hatte Scotland Yard stets verlauten lassen, dass sie Lockdown-Verstöße nicht im Nachhinein untersuchen und sich nicht in „Party-Gate“ einschalten werde. Der wochenlange öffentliche Druck hat sie offenbar zu einem Sinneswandel bewegt.