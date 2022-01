Trotz allem sind Aktien das bessere Sparbuch

(c) APA/dpa/Arne Dedert (Arne Dedert)

Aktien sind langfristig eine gute Geldanlage. Bei der aktuellen Inflationsrate wäre die Wiedereinführung einer Behaltefrist im Interesse der Sparer.

Wer derzeit Aktien besitzt, braucht gute Nerven. Ein möglicher Krieg in der Ukraine sorgt für große Verunsicherung, dazu kommen wohl bald steigende Zinssätze, die Aktien unattraktiver machen. Es gab schon bessere Zeiten, um sein Geld in Firmen zu investieren.

Oder auch nicht. Denn wenn man sich die historische Entwicklung ansieht, hat man mit dem Aktienmarkt trotz aller Krisen immer Geld verdient. Die Kollegen vom „Standard“ haben sich anlässlich ihrer zehntausendsten Ausgabe (Glückwunsch an dieser Stelle) ausgerechnet, wie die Entwicklung gewesen wäre, hätte man bei der ersten Ausgabe (1988) 10.000 Euro in Aktien investiert. Mit dem weltweiten Aktienindex MSCI World wären daraus bis heute 65.000 Euro geworden, in Österreich hätte man mit dem ATX sogar knapp 75.000 Euro gemacht.

Der Thinktank Agenda Austria hat die Entwicklung von 2011 bis 2021 durchgerechnet und kommt bei einem Investment von 10.000 Euro in internationale Aktien auf einen Wert von 29.709 Euro. Gold legte binnen zehn Jahren auf 14.514 Euro zu. Und was ist mit dem guten alten Sparbuch, noch immer die liebste Anlageform der Österreicher? Aus 10.000 Euro wurden bis 2021 exakt 12.654 Euro. Rechnet man die Inflation dazu, dann bleibt man nur knapp im Plus.