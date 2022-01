Wie Olaf Scholz auf Russland blickt

Der Kanzler wirkt im Konflikt mit Russland bisher blass. Was macht er anders als seine Vorgängerin, die Krisenkanzlerin Angela Merkel?

Auf einmal wirkte es, als würde doch noch einer das Heft in die Hand nehmen. Als gäbe es für die Europäer eine andere Rolle, als am Rocksaum der US-Regierung in Richtung Osten zu blinzeln, wo an der ukrainischen Grenze rund hunderttausend russische Soldaten aufmarschiert sind.

Noch bevor der französische Staatspräsident Emmanuel Macron am Dienstag in Berlin ankam, verkündete er einen kleinen diplomatischen Coup: Er werde noch in diesen Tagen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonieren und über Schritte zur Deeskalation sprechen. Außerdem habe er das Normandie-Format wiederbelebt: Eine diplomatische Runde, in der Russland, die Ukraine, Deutschland und Frankreich zusammentreffen, um über Wege aus der Krise zu reden.

Was für ein Kontrast zu dem Mann, mit dem sich Macron am Dienstagabend im Berliner Bundeskanzleramt treffen sollte. Er heißt Olaf Scholz und muss sich in diesen Tagen die Frage gefallen lassen, ob ihn die wichtigste geopolitische Krise der Gegenwart überhaupt interessiert. „Was macht eigentlich Olaf Scholz?“, titelte das Magazin „Stern“ vergangene Woche mit Blick auf Pandemie und Russland. Der „Spiegel“ berichtete zuvor schockiert, der Kanzler habe einen Besuch bei US-Präsident Joe Biden abgesagt, weil er keinen Termin gefunden habe. Am Montag ließ das Weiße Haus wissen, Scholz werde im Februar erwartet.