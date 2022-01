Elton John sagt wegen Corona-Infektion Konzerte ab

Elton John ist derzeit auf Abschiedstour. Danach will sich der Musiker mehr Zeit für die Familie nehmen.

Der 74-jährige Brite tourt derzeit durch die USA. Mehrere Konzerte muss er nun absagen - er sei aber glücklicherweise dreifach geimpft und habe nur milde Symptome, lässt er wissen.

Die britische Pop-Legende Elton John ist positiv auf Corona getestet worden und hat mehrere Konzerte seiner Abschiedstour vorerst abgesagt. Er müsse seine Shows in Dallas im US-Bundesstaat Texas verlegen, da er sich mit dem Coronavirus infiziert habe, schrieb der Sänger am Dienstag auf in einer Instagram-Story. Glücklicherweise sei er geimpft und geboostert und habe nur milde Symptome, schrieb der 74 Jahre alte Musiker.

Er sei zuversichtlich, seine Konzerte in Arkansas am Wochenende bereits wieder geben zu können. Als Teil seiner Abschiedstour reist Elton John derzeit durch die USA. Die Tournee musste erst wegen der Pandemie und dann wegen Gesundheitsproblemen bereits mehrfach verschoben werden. Danach will sich der Musiker mehr Zeit für die Familie nehmen und weniger reisen.

(APA/dpa)