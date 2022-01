Polizist in Wohnhaus verschanzt: Cobra-Einsatz im Bezirk Mistelbach

Der Mann soll bewaffnet sein und damit gedroht haben, einschreitende Beamte zu erschießen. Er ist mittlerweile umstellt.

In Asparn a. d. Zaya (Bezirk Mistelbach) hat sich am Dienstagabend ein Polizist in einem Wohnhaus verschanzt. Der Mann sei offenbar bewaffnet und habe gedroht, einschreitende Beamte zu erschießen, bestätigte Chefinspektor Johann Baumschlager. Das Einsatzkommando Cobra und die Verhandlungsgruppe waren an Ort und Stelle.

Speziell geschulte Polizisten nahmen Kontakt mit dem Verdächtigen auf. Das Objekt war unterdessen umstellt. Hintergrund der Aktion dürfte eine Beziehungskrise sein, hieß es. Über den Großeinsatz im Bezirk Mistelbach hatte am Dienstag zuerst "Heute" online berichtet.

(APA)