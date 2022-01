"Finanzspritze" fördert Hirnentwicklung von Kleinkindern

Rund 330 US-Dollar im Monat mehr fördern die Gehirnentwicklung von Babys aus sozial benachteiligten Familien, hat eine Studie ergeben. Das Lern- und Denkverhalten verbesserte sich maßgeblich.

Die Studie „Baby's First Years" weist darauf hin, dass es die Gehirnentwicklung von Kleinkindern aus niedrigen Einkommensverhältnissen fördert, wenn ihre Familien finanzielle Unterstützung erhalten. Konkret zeigen die Ergebnisse, dass es sich positiv auf die Entwicklung von Denk- und Lernverhalten auswirkt, wenn die Familien 4000 US-Dollar im Jahr zusätzlich zur Verfügung haben.

Geld bietet Rahmen für mehr Aufmerksamkeit

Die Höhe der finanziellen Beihilfen spielt dabei eine essenzielle Rolle. Je höher die „Finanzspritze“ war, desto mehr profitierte die Gehirnentwicklung der betroffenen Kinder davon. Der zusätzliche finanzielle Puffer führe dazu, dass die Familien unter weniger psychischen Druck stehen würden und so auch mehr Zeit mit den Babys verbringen könnten. Zuwendung und Förderung in den kritischen ersten Jahren eines Kleinkinds wirken sich maßgeblich auf die Gehirnaktivität aus. Geld sei auch ein indirekter Weg für Eltern, in die Zukunft ihrer Kinder zu investieren, sagt eine Co-Autorin der Studie.

Die Gehirnscans von 1099 Minderjährigen aus neun US-amerikanischen Großstädten zeigten, dass auch nur gering benachteiligte Kinder bereits deutlich weniger Fläche in mehreren Regionen des Hirns aufwiesen. Je weniger finanzielle Mittel die Familien zur Verfügung hatten, desto schlechter waren die Gehirne der Kinder ausgebildet. Auch ein direkter Zusammenhang mit einem eventuellen akademischen Erfolg, der in den nächsten Jahren noch ausführlich untersucht werden soll, wird vermutet.

Hilfspaket für benachteiligte Familien läuft aus

Zuvor hatten bereits mehrere Studien einen direkten Zusammenhang zwischen Armut und schlechter Hirnentwicklung bei Kindern festgestellt. Bisher waren die Ergebnisse zur Thematik aber rein auf Korrelationen aufgebaut. Bisher gab es keine eindeutigen Hinweise darauf, dass Armut die Unterentwicklung von Kindergehirnen tatsächlich auslösen kann. Auch die direkte Auswirkung der Beihilfen auf die Hirnentwicklung ist eine wissenschaftliche Neuigkeit. „Baby's First Years“ zeigt nicht nur dass, sondern auch ,wie sich Armut auswirken kann.

Die Ergebnisse der Studie kommen fast zeitgleich mit Auslaufen des „Child Tax Credit“, bei dem sozial benachteiligten Familien bis zu 300 US-Dollar im Monat aus Präsident Bidens Corona-Hilfs-Paket zugutekamen. Nach dem Ende der Förderungsperiode am 14. Jänner konnte keine Einigung über eine Fortführung der Maßnahme getroffen werden. Die neuen Ergebnisse könnten die Diskussion erneut anfachen.

(vahe)