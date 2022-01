Huawei-Neuheiten: P50 Pro und Samsung-Klon P50 Pocket angekündigt

Zwei neue Smartphone-Neuheiten bringt der angeschlagene chinesische Hersteller nach Österreich. Das Kamera-Handy P50 Pro für 1300 Euro und das Falthandy P50 Pocket.

Huawei eröffnet den Smartphone-Reigen 2022: Trotz aller widrigen Umstände, will der chinesische Konzern seine Smartphone-Sparte nicht fallen lassen. Zu viel wurde seit dem US-Handelsbann in eine autarke Google-freie Software samt dazugehörigem Öko-System investiert. Ein neues Topmodell, das P50 Pro und ein Falthandy sollen den Hersteller wieder auf Kurs bringen und das Vertrauen der Kunden wieder zurückerobern. Es herrscht Unsicherheit, wie denn ein Huawei-Gerät ohne Google und US-Technik (Hard- und Software) funktionieren soll. Huawei wandelt auf Apples Pfaden, um sich unabhängig zu machen, scheut aber auch nicht davor zurück, sich bei seinem neuesten Falthandy - gelinde gesagt - an Samsung zu orientieren. Das P50 Pocket hat frappierende Ähnlichkeiten zu Samsungs Z Flip 3. Doch bei Handys will es Huawei nicht belassen und präsentiert zudem den High-End Lautsprecher Huawei Sound Joy vor. Die neuesten FreeBuds kommen in ungewöhnlichem Design und haben nicht umsonst den Beinamen Lipstick.

Huawei P50 Pro

Das Huawei P50 Pro verspricht "eine neue Ära der Smartphone-Fotografie": Es ist schon immer eine der größten Stärken Huaweis und das soll sich auch beim P50 Pro nicht ändern. Ein Dual-Matrix-Kamerasystem liefert "naturgetreue Ergebnisse", wie der Hersteller verspricht: "Durch die Huawei XD-Optik und die optimierte Huawei XD-Fusion Pro Image Engine entstehen Bilder mit unzähligen Details und extremer Klarheit – egal, ob es sich um eine Weitwinkel- oder Nahaufnahme handelt." Zusätzlich ist die brandneue Huawei XD-Optik mit "intelligenten rechnerischen Fähigkeiten ausgestattet, die optische Fehler korrigieren und feine Details reproduzieren" können. Das Ultraweitwinkel-Objektiv verfügt über eine äquivalente Brennweite von 13 mm für Weitwinkelaufnahmen und ermöglicht Makroaufnahmen bis zu einem Abstand von 2,5 cm vom Objektiv. Das Huawei P50 Pro unterstützt außerdem 4K-Videoaufnahmen über den gesamten Brennweitenbereich.

Das P50 Pro: Huawei hat sich beim Kamera-Setting für einen neuen Aufbau entschieden. (c) Huawei

Das Huawei P50 Pro verfügt über ein größeres Display mit 6,6 Zoll und ist damit leichter und schlanker als seine Vorgänger (siehe Specs unten). Die Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und einer Abtastrate von 300 Hz verspricht eine flüssige Darstellung von Inhalten. Mittlerweile ein Goldstandard in der Displaytechnologie. Das Gerät ist IP68-zertifiziert, damit staub- und wasserdicht und verfügt über zwei Stereo-Lautsprecher. In den zwei Farben Cocoa Gold und Golden Black bietet es die perfekte Kombination aus Ästhetik und Fotografie. Das gebogene 3D-Glas Display ist mit einer einzigen, unauffälligen Lochkamera in der Mitte des Displays ausgestattet.

Das P50 Pro ist ab Mitte Februar für 1200 Euro erhältlich.

Das Huawei P50 Pocket: Huawei wandelt auf alten Pfaden

In seinen Anfängen musste sich Huawei oftmals vorwerfen lassen, sich zu sehr am Mitbewerb zu orientieren, ehe man sich mit eigenen Entwicklungen auf den Markt wagte. Mit dem P50 Pocket scheint sich diese Geschichte zu wiederholen. Samsungs Z Flip 3 ist nahezu an allen Ecken und Kanten zu erkennen. Unübersehbar das Design: Das Gerät wird horizontal gefaltet. Am kleinen Bildschirm werden Benachrichtigungen angezeigt. Anders ist, dass auf Funktionen wie Nachrichten, Kalender und Musik zugegriffen werden kann, ohne das Gerät aufklappen zu müssen. Huawei betont auch, dass durch den Multi-Dimensional Hinge, hinlänglich als Scharnier bekannt, das Gerät vollständig schließt, wodurch es schlanker sei und der Bildschirm beim Aufklappen noch glatter.

Das P50 Pocket - die Ähnlichkeiten zum Galaxy Z Flip 3 sind auffallend. (c) Huawei

(C) Samsung

Auch das Huawei P50 Pocket verfügt über das charakteristische Doppelring-Design der Huawei P50 Serie. Aufgeklappt bietet es ein großzügiges 6,9-Zoll-Display im 21:9-Format, das ein außergewöhnliches Erlebnis beim Ansehen von Videos und Filmen schafft. Es verfügt über eine Pixeldichte von 442 ppi und unterstützt 1,07 Milliarden Farben und die P3-Farbskala. Die Bildwiederholrate von 120 Hz und die Abtastrate von 300 Hz sorgt für ein flüssiges und reaktionsschnelles Erlebnis.

Die Ultra Spectrum-Kameramatrix besteht aus einer 40 MP True Chroma-Kamera, einer 13MP Ultraweitwinkel-Kamera, einer 32MP Ultra Spectrum-Kamera, einem 10 Kanal-Multispektrumsensor und einem Ultra Spectrum-Beleuchter. Sie ermöglicht Nutzer:innen mit dem Huawei P50 Pocket noch mehr nuancierte Details zu erfassen. Die Huawei Ultra Spectrum-Kamera ist dabei direkt in die Huawei XD Fusion Pro Image Engine integriert, um Bilder mit mehr Tiefe und Ebenen zu liefern.

Witziges Kamera-Detail am Rande: Mit der Ultra Spectrum Fluorescence Photography-Funktion kann das Huawei P50 Pocket auch Inhalte und Details einfangen, die für das menschliche Auge unsichtbar sind. Das Huawei P50 Pocket führt zum ersten Mal eine Sonnenschutzerkennung ein. Diese praktische Funktion, die über die Mirror-App aufgerufen werden kann, zeigt die Verteilung von Sonnencreme auf der Haut an und erkennt unbedeckte Stellen, sodass ein Sonnenbrand vermieden werden kann.

Das Huawei P50 Pocket besitzt zudem den Super Privacy-Modus. Für maximale Privatsphäre beim Zusammenklappen des Geräts deaktiviert das Huawei P50 Pocket automatisch die Kameras, das Mikrofon und den Standort und aktiviert sie beim Aufklappen wieder. Das Huawei P50 Pocket verfügt über einen 4000 mAh-Akku und unterstützt 40W Huawei SuperCharge für müheloses, schnelles Aufladen. Zusätzlich ist es mit einigen der modernsten Technologien ausgestattet, um ein großartiges Nutzererlebnis zu bieten. Die Snapdragon 888 4G Mobilplattform sorgt für Spitzenleistung und fantastische Vielseitigkeit in verschiedenen Szenarien.

Die Wallet heißt bei Huawei Curve

Die neue Curve App ermöglicht kontaktlose NFC-Zahlungen auf Huawei Smartphones der Huawei P50 Serie und anderen HMS Geräten, wie dem Huawei nova 9. Die App funktioniert mit allen Banken und Kartenanbietern und ist ab sofort in Österreich verfügbar.

Durch die Kombination aller Debit-, Kredit- und Kundenkarten in der neuen Curve App können kontaktlose Zahlungen durchgeführt werden. Die App bietet außerdem Cashback-Optionen von hunderten beliebten Marken.

Die Huawei FreeBuds Lipstick

Die Zielgruppe ist hier eindeutig: Das Lippenstift-Etui lässt keine Zweifel. Im Gehäuse verbergen sich zwei knallrote Kopfhörer, die eine hochauflösende Audioqualität bieten. Sie verfügen über die klassische dynamische Treiberstruktur und eine größere Membran, die einen Frequenzbereich von bis zu 40 kHz unterstützt, Mitten und Höhen verstärkt und den Bass kräftiger macht. Mit der Huawei AI Life App können Nutzer:innen zwischen drei EQ-Modi wählen, darunter „Ausgewogen“ (Standard), „Bass Boost“ und „Treble Boost“, um ein individuelles Klangerlebnis zu genießen. Die Huawei FreeBuds Lipstick lassen sich jedem Android-basierten Smartphone und iOS-Geräten über Bluetooth verbinden.



Huawei Sound Joy

Der portable Lautsprecher Huawei Sound Joy ist mit einem 79 dBA auf 2m Zweiwege-Lautsprechersystem von Devialet und der Devialet SAM®-Technologie ausgestattet. Dadurch werden die tiefen Bässe und hohen Melodien noch klarer. Der 20W Breitbandlautsprecher ist mit einer Kohlefasermembran ausgestattet, damit Frequenzen bis zu einer Tiefe von 50 Hz noch voller klingen, während der 10W Hochtöner selbst bei hoher Lautstärke ein klares Klangbild schafft und Frequenzen bis zu 20 kHz wiedergibt. Damit die Musik auch bei hoher Lautstärke sauber und rauscharm wiedergegeben wird, optimiert der doppelte 16 mm „Push-Push“-Passivradiator tiefe Frequenzen noch weiter.

Der Huawei Sound Joy ist in den Farben Obsidian Black und Spruce Green verfügbar. Sein Mehrfarbenring passt sich entsprechend der abgespielten Musik an und zeigt durch seine Größe die Lautstärke und den Ladestatus des Lautsprechers an. Durch die IP67-Zertifizierung ist auch ein kurzes Bad im Wasser kein Problem. Bis zu 26 Stunden durchgehend Musikwiedergabe verspricht Huawei mit einer einzigen Akkuladung. Durch die 40W SuperCharge-Ladefunktion kann der Lautsprecher schon nach einer Ladezeit von nur 10 Minuten wieder für eine ganze Stunde genutzt werden. Mit Bluetooth 5.2 lässt sich sogar noch mehr Energie sparen und

die Klangqualität verbessern. Die Verbindung ist mit dem automatischen Erkennungsfeature dabei ganz einfach: Wird der Huawei Sound Joy mit dem Smartphone, Tablet, Laptop oder der Smartwatch berührt, wird der Ton sofort übertragen und darauf abgespielt. Auch Stereosound ist kein Problem. Werden zwei Huawei Sound Joy gleichzeitig geschüttelt, können sie ganz einfach gekoppelt werden und sorgen so für ein noch geräumigeres Sounderlebnis.

Ein mobiler Lautsprecher ist jetzt ebenfalls Teil des Huawei-Portfolios. (c) Huawei

Preise und Verfügbarkeit

Im Aktionszeitraum von 27. Jänner bis zum 27. Februar gibt es die Huawei FreeBuds Lipstick im Wert von EUR 199 bei teilnehmenden Handelspartnern kostenlos zu einem Kauf der Huawei P50 Serie dazu.

Huawei P50 Pro

8 GB RAM und 256 GB ROM

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 1.199

• Verfügbare Farben: Cocoa Gold und Golden Black

• Verfügbarkeit: ab Mitte Februar 2022





Huawei P50 Pocket

8 GB RAM und 256 GB ROM

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 1.299

• Verfügbare Farben: Weiß

• Verfügbarkeit: ab Mitte Februar 2022





Huawei Sound Joy

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 129

• Verfügbare Farben: Obsidian Black und Spruce Green

• Verfügbarkeit: ab Anfang Februar 2022





Huawei FreeBuds Lipstick

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 199

• Verfügbarkeit: ab Anfang Februar 2022