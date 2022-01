Zahlt der ORF zu viel „Schmalz“ fürs Kinder-TV?

Eine Produktionsfirma von Thomas Brezina soll zu hohe Kosten kalkuliert haben. Der ORF dementiert.

Eine ehemalige Mitarbeiterin von Thomas Brezinas Produktionsfirma Tower10 KidsTV spielte dem „Standard“ Unterlagen aus den Jahren 2014 bis 2017 zu, die suggerieren, die Firma habe dem ORF überhöhte Preise für das zugelieferte Kinderprogramm verrechnet. In den Kalkulationsentwürfen soll sich unter dem Titel „Schmalz“ eine Spalte finden, in der über die Jahre in Summe 1,4 Millionen Euro aufgelistet wurden, die weder Kosten noch geplanten Erlösen zugeordnet sind. Wofür steht hier also der Begriff „Schmalz“? Wer im Häfen sitzt, benennt damit sein Strafmaß – als ob es dann leichter zu schlucken wäre, wenn es geschmalzen ausgefallen ist. Aber was hat „Schmalz“ in einer Kalkulation verloren? Auch Preise können bekanntlich „geschmalzen“ sein. Hat die Tower10 KidsTV den Aufschlag vom ORF auch tatsächlich verlangt – und bekommen?

„Es waren lediglich Gedankenspiele des damaligen Geschäftsführers für Kosten, die in der Planung noch nicht erfasst wurden und die keinerlei Aussagekraft über das Gesamtergebnis haben“, beteuert der heutige Tower10-Geschäftsführer Bernhard Trenz der „Presse“. Wofür der Begriff „Schmalz“ in den Kalkulationen steht, könne er nicht sagen – die internen Dokumente von damals lägen ihm nicht vor. Den Verdacht der Veruntreuung will er nicht so stehen lassen: „Ich habe alle Bilanzen und Zahlungsflüsse überprüft. Der Firmensitz aller Unternehmen von Herrn Brezina ist Österreich, die Bilanzen sind öffentlich und dadurch transparent.“ Alle Mittel seien ausschließlich für das ORF-Kinderprogramm verwendet worden. „Die Vorwürfe sind für mich nicht nachvollziehbar und haltlos.“

ORF: Kalkulation „nachvollziehbar“

Auch der ORF dementiert, dass es Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Etwa 40 Prozent des ORF-Kinderprogramms sind Eigenproduktionen – sie werden zur Gänze von Brezinas Tower10 KidsTV zugeliefert, der Rest sind Kaufserien. Man habe alle Kalkulationen mehrfach geprüft, heißt es in einer Stellungnahme. Kosten und Gewinn des Kinderprogramms seien „nachvollziehbar“ gewesen. Eine Datei mit der Kategorie „Schmalz“ kenne man nicht. Laut „Kurier“ lagen die Kosten für das Kinderprogramm tatsächlich unter der kalkulierten Summe – ohne „Schmalz“-Aufschlag.

FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker erklärte am Mittwoch in einer Aussendung, eine ORF-interne Prüfung der Vorwürfe reiche nicht aus: „Der ORF muss mit externen Wirtschaftsprüfern schnellstmöglich volle Transparenz sicherstellen.“

(i.w.)