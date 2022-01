Staubsaugerroboter auf der Flucht

In Niederösterreich hatte ein Staubsaugerroboter offenbar genug von seiner ständigen Arbeit und sah die Chance zur Flucht, als die Schiebetür sich rechtzeitig öffnete. Seine Abenteuerfahrt endete am Müllplatz.

Kommt es schon jetzt zum Aufstand der Roboter? Wohl eher nicht. Die in Wieselburg ausgerufene Suchaktion nach der entflohenen Haushaltshilfe sorgt aber für ein wenig Erheiterung. Zwei Tage lang war "Fluffy", der Staubsaugerroboter, unauffindbar, nachdem er in einem Geschäft in Wieselburg nicht mehr länger seiner Tätigkeit nachgehen wollte. Er entkam durch eine offene Schiebetür. Offenbar war die Flucht nicht sofort bemerkt worden. Die Besitzerin startete via Facebook eine Suchaktion. Diese blieb zunächst erfolglos.

Schließlich wurde er auf einer Müllsammelstelle wieder gefunden. Ein Gemeindemitarbeiter hatte den herrenlosen Roboter an einer Straßenlaterne entdeckt. Der technischen Haushaltshilfe ging auf seiner Reise der Saft aus, sodass der Mann davon ausging, dass das Gerät unsachgemäß auf der Straße entsorgt worden sei.

Mittlerweile wurden Besitzerin und "Fluffy" wiedervereint. Dabei ist es nicht der erste Roboter, der Reißaus nahm. Wie der "Guardian" berichtet, kam es in Großbritannien zu einem ähnlichen Zwischenfall in einem Hotel. Dieser Roboter wurde schließlich in einer Hecke auf dem Hotelgelände entdeckt.

Polizeieinsatz in den USA

In den USA sorgte 2019 ein Staubsaugerroboter für einen Polizeieinsatz. Mitten in der Nacht scheint sich dieser selbständig gemacht zu haben. Die verdächtigen Geräusche weckten auch das Ehepaar, welche wiederum einen Einbruch befürchteten und die Polizei alarmierten.

Nicht der erste Einsatz dieser Art: In Deutschland musste 2017 die Polizei ausrücken, nachdem Nachbarn in einem Firmengebäude merkwürdige Bewegungen bemerkte. Mit einer Taschenlampe soll jemand durch die Büros schleichen. Die Polizei schwärmte aus, umstellte das Gebäude und fand einen Mäh-Roboter, der seinen Weg zur Ladestation nicht fand und deswegen seine Lampe aktivierte.

(bagre)